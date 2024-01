‘Vivir para contarlo’: el corrido de Javier Rosas que recuerda la vez que casi muere a manos del crimen organizado

'Vivir para contarlo', el narcocorrido que recuerda la vez que casi asesinan a Javier Rosas (Infobae)

Javier Rosas, el cantante sonorense del regional mexicano, quien saltó a la fama por su canción ‘La China’ relató en un corrido personal lo vivido en el 2015, cuando fue víctima de un atentado armado al encontrarse en el estacionamiento de un reconocido supermercado.

Los hechos se registraron el 22 de marzo del ya mencionado año, un día después de haber tenido una presentación en la capital sinaloense, cuando desconocidos abrieron fuego en su contra y después huyeron, pensando que habían terminado con su existencia.

“No la vi venir, las balas ya estaban en la sala y las tuve que recibir, fue tan de repente simplemente me desvanecí, ni pa’ donde hacerse, esa fue la suerte que corrí, era mucho plomo”, comienza la melodía.

El intérprete de ‘A tu amigo’ contó al locutor y compositor Pepe Garza, que su chofer fue el primero en dejar de existir, sin embargo, al momento de su deceso tenía pisado el acelerador, por lo que el auto se fue a toda velocidad hasta estrellarse en contra de un poste.

Atentado en contra de Javier Rosas (Infobae)

“Me acuerdo como si fuera un sueño, nomás así se las pongo, vi a mis compañeros como se les cerraban los ojos, era el mismo infierno, dije aquí, ya la perdimos todos, ya no pude más, rumbo al hospital, lejos escuché que murmuraban, no la va a librar”, continúa la canción del sonorense.

En un intento de ponerse a salvo, Rosas corrió con rumbo hacia la puerta del centro comercial, pero en ese trayecto se topó con sus atacantes, a quien les imploró que no le hicieran daño, pero estos hicieron caso omiso y abrieron fuego en su contra, dejándolo lesionado de gravedad.

Letras turísticas de Culiacán (Esto es Sinaloa)

“Quedé de frente al auto donde viajaban las personas que nos atacaron, alce las manos y le dije que no disparara, que estaban equivocados, que yo no le debía nada a nadie… También le dije que no estaba armado porque pensé que me estaban confundiendo”, fue lo que le comentó a Pepe Garza.

Al pensar que ya habían terminado con su existencia, los agresores emprendieron la huida al verlo tendido en el piso, por lo que a los pocos minutos llegaron los servicios de emergencia, que lo trasladaron a un hospital, donde se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte.

“Pero este muchacho, la libro, me aferré, quizás, pude despertar, ya tenía mucho tiempo en coma”, continúa el tema.

Al final de la canción, el intérprete de ‘La China’ se muestra agradecido ante la nueva oportunidad que tuvo de vivir, al pensar que probablemente ya no iba a salir bien del atentado de aquel ya lejano 2015, cuando se presentó en Culiacán.

“La oportunidad, que ahora Dios me da, me hace valorar a las personas, hay que disfrutar cada momento, porque el tiempo no perdona”, finalizó la melodía de Javier Rosas.