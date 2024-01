En medio de polémica por cifras de desaparecidos, titular de la CNB evade a la prensa y sale por la cocina | VIDEO

Teresa Reyes Sahagún ha sido criticada desde su llegada a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). (CUARTOSCURO)

En medio de una ola de cuestionamientos sobre el nuevo censo de personas desaparecidas realizado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Guadalupe Teresa Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), huyó por la cocina de un hotel Hermosillo, Sonora, para evitar cuestionamientos de la prensa.

Con apenas tres meses en el cargo, Teresa Reyes se ha mostrado renuente a sostener diálogos públicos en torno al tema de la crisis de personas desaparecidas y no localizadas que vive el país.

Este miércoles 24 de enero viajó a Hermosillo, después de un intento fallido hace unos días, para sostener una reunión con colectivos de madres buscadoras de Sonora, quienes le hicieron llegar unas peticiones y le expresaron su rechazo a las nuevas estadísticas que el Gobierno de México ha publicado sobre el tema después de su “actualización”.

Luego de una reunión con colectivos de búsqueda de personas en Sonora, Teresa Guadalupe Reyes, titular de la CNB, fue abordada por reporteros pero la funcionaria decidió huir por la cocina. (X/@albertoperezrp)

El encuentro se llevó a cabo la mañana del miércoles en un hotel de la capital sinaloense, y fue al final de la reunión que se apresuró a salir por la cocina del recinto a fin de no enfrentar las preguntas de los periodistas que la esperaban en el lugar.

Los hechos quedaron registrados en un video que ya se ha viralizado en las redes sociales, en donde se ve a la titular de la CNB siendo intervenida por periodistas que le pedían unos minutos, a lo que Reyes Sahagún contesta: “No puedo, tengo que salir, les agradezco mucho”, esto luego de primero tomarse una fotografía para sus redes sociales.

“Comisionada, ¿cuáles son los acuerdos?”, se oye decir a una reportera mientras que Teresa Reyes se dirige a una puerta de madera y otras personas impiden el paso a quienes no forman parte de su equipo. “Por la cocina, ¿es enserio?”, se oye decir a la periodista.

Más tarde, a través de sus redes sociales, la CNB publicó que se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), autoridades locales, familias y colectivos de búsqueda en ese estado.

La titular de la CNB presumió un buen diálogo con buscadores a través de sus redes sociales. (X/@Busqueda_MX)

“Se estableció un diálogo directo y circular con las familias y colectivos para hacer frente a la problemática en la región”, aseguraron y añadieron que con dichas acciones el Gobierno de México refrenda su compromiso para trabajar de la mano de las víctimas y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

El censo que cambió las cifras de desaparecidos

El pasado 14 de diciembre de 2023, el gobierno de México informó que, tras una actualización del registro nacional de desaparecidos que comprende más de 110,000 casos desde los años 1960, había conseguido localizar a 16,681 personas que figuraban en la lista.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, comunicó que este avance representaba el 15% del total de los registros, destacando un progreso significativo en la lucha contra la crisis de desapariciones en el país.

Los trabajos para depurar las bases de datos comenzaron en mayo pasado, impulsados por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se realizó una “revisión exhaustiva” de los registros empleando información oficial variada, incluyendo datos de pago de impuestos, servicios de salud y educación, entre otros.

Guadalupe Reyes, titular de la CNB. (Andrea Murcia/CUARTOSCURO)

Según las autoridades, durante este proceso se hallaron evidencias del paradero de miles de individuos, de los cuales 3,945 fueron encontrados en sus hogares, 8,405 podían ser confirmados por autoridades locales, 197 estaban encarcelados y 4,134 habían fallecido. Además, existen indicios de localización de otras 17,843 personas.

Sin embargo, este proceso de actualización del registro ha sido objeto de críticas por parte de colectivos de familiares de desaparecidos, defensores de derechos humanos y representantes políticos. La anterior comisionada nacional de búsqueda de desaparecidos, Karla Quintana, renunció al cargo expresando desacuerdos con la metodología de actualización y tras su salida del Gobierno ha reiterado que la administración busca disminuir a como dé lugar la cifra, lo que le ha valido que AMLO la descalifique en sus “mañaneras”.

Según se informó, de los registros analizados, solamente un 11% (12.377 casos) cuentan con elementos que ratifican la desaparición y están siendo investigados por las fiscalías locales.

Además, cabe apuntar que desde un inicio el nombramiento de Guadalupe Reyes no fue del agrado ni de colectivos ni de organizaciones, al grado de que la propia ONU-DH se posicionó al respecto, señalando que en la elección no hubo un proceso transparente y con escrutinio, pues además se le acusó de no tener la experiencia necesaria para ejercer el cargo.