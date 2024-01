Caen cuatro presuntos miembros del Cártel del Noreste en Paraíso, Tabasco

El Cártel del Noreste ha logrado expandirse (Foto: Twitter/@Tamaulipasrtc1/Ilustrativa)

La captura de varios sujetos que al parecer serían miembros del Cártel del Noreste en el municipio de Paraíso en Tabasco provocó un fuerte operativo por parte de miembros de seguridad de los tres niveles de gobierno para evitar acciones violentas.

Los hechos fueron dados a conocer por el Ayuntamiento de la entidad durante el miércoles 24 de enero y según los primeros reportes de las autoridades los cuatro sujetos que fueron detenidos podrían ser parte del grupo criminal mencionado.

Fue durante la mañana del miércoles que surgieron reportes sobre la presencia de hombres “sospechosos” que iban sobre la carretera a Dos Bocas. En un primer momento llegaron efectivos de Seguridad Pública Municipal y se dieron cuenta que uno de los sujetos portaba ropa que hacía referencia al Cártel del Noreste.

Cuatro sujetos fueron capturados (Foto: Facebook/Ayuntamiento De Paraíso)

Lo anterior derivó en que los hombres asegurados fueran llevados a los separos de la policía y por esta razón se buscó el apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).

“Ante esta situación, autoridades de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal; quienes implementaron un fuerte operativo para resguardar las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública”, detalló en un comunicado el Ayuntamiento de Paraíso.

Los hombres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), sitio donde se realizarán las investigaciones pertinentes. No se reportaron heridos por las acciones realizadas en la zona. No se revelaron los nombres ni las fotografías de los sujetos arrestados

Antecedentes del Cártel del Noreste en Tabasco

Encontraron narcomensaje del Cártel del Noreste en Tabasco firmado por "El Comandante Mugre" (Foto: Twitter/@GHOSTDEVIIL)

Cabe recordar que no es la primera vez que es hallado material que hace referencia al Cártel del Noreste en Tabasco, pues en octubre de 2022 fue hallado un mensaje amenazante, con las siglas del grupo en la entidad.

“Vamos Avanzado, Vamos por ti Victor Damian, por ti Oscar, cuida a tu esposa Cecelia dia, tus horas estan contadas ya que usted paga al Josue, alias Diente, paga igual protección al mentado Lic Godzila Hernandez Sanchez, su juridico de mier** tu secuestraste de la familia de la razita (...) Extorcionando (…) sus cabezas van a rodar perros con el Cdn. Atte. El Comandante Mugre (SIC)”, decía el mensaje encontrado en dicha ocasión.

Pero en reportes más recientes, el pasado 8 de enero de 2023 se informó que el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, negó la presencia de cárteles de la droga y crimen organizado en la entidad.

En Tabasco se ha registrado la presencia de un banda criminal llamada La Barredora, según documentos militares (Foto: Archivo)

Morán González descartó que en territorio tabasqueño otengan presencia grupos de la delincuencia organizada. Además destacó que los actos delictivos en la zona son realizados por agrupaciones que se identifican con el nombre de otras organizaciones criminales que son más grandes, como es el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, comentó Morán hace unos días.

Destacó que se trata de grupos locales. Pero documentos militares revelados tras el hackeo que sufrió el Ejército por el grupo Guacamaya revelaron que en Tabasco si opera una célula criminal ligada al CJNG, cártel comandado por Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho. Se trata de un grupo identificado como La Barredora.