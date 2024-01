Sedena descarta presencia de cárteles en Tabasco; acusa a bandas locales identificarse como CJNG

En Tabasco se ha registrado la presencia de un banda criminal llamada La Barredora (Foto: Archivo)

Tras la ola de asaltos que se suscitó a principios de mes en el estado de Tabasco, el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, negó la presencia de cárteles de la droga y crimen organizado en la entidad.

El mando militar se pronunció por los hechos ocurridos el jueves 4 de enero, cuando se reportaron múltiples robos a comercios y tiendas de conveniencias ubicadas en Villahermosa. Indicó que se trataron de “actos vandálicos” realizados por células locales que buscaban generar inestabilidad en la región.

En ese sentido, Morán González descartó que en territorio tabasqueño operen cárteles de la delincuencia organizada. Explicó que los actos delictivos son perpetrados por agrupaciones que se identifican con el nombre de otras organizaciones criminales con mayor margen de operación, tales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, comentó Morán el pasado domingo.

El CJNG es uno de los cárteles de la droga que ha llevado sus negocios criminales a Tabasco (Foto: Europa Press/ Armando Solis)

“Ellos se mueven de acuerdo a sus propios intereses. Son células delictivas locales. No hemos tenido en las detenciones que hemos hecho gente foránea”, agregó el comandante.

Aunque Francisco Morán negó la presencia de cárteles en Tabasco, ese mismo día (7 de enero) arribó un operativo de seguridad integrado por más de 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a dicho estado, con el objetivo de restablecer el orden e inhibir los actos delictivos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó en su conferencia matutina del 5 de enero que los eventos ocurridos un día anterior eran “reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia”. De esa manera, el mandatario federal normalizó la ola de asaltos registrada en su estado natal, la cual dejó a ocho personas detenidas.

Tras estos hechos, Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC]) de Tabasco.

Bermúdez Requena abandonó el cargo en medio de una ola de robos contra comercios en Villahermosa. (X/@SSPCTabasco)

CJNG en Tabasco

Las declaraciones de Francisco Morán contrastan con las filtraciones a la Sedena realizadas por el Grupo Guacamaya. En uno de los documentos, titulado “CJNG en Tabasco”, se indica que en la entidad opera una célula del “cártel de las cuatro letras” llamado “La Barredora”, cuya presencia se extiende a Veracruz y Campeche.

También se tenían registros de la injerencia de otro grupo conocido como Los Panteras, liderad por Benjamín Mollinedo Montiel, detenido en septiembre de 2021 en Ciudad del Carmen, Campeche.

En otro informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) de 2022 —también filtrado por el colectivo Guacamaya— se indicaba que supuestos miembros del CJNG fueron colocados dentro de la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal, durante el gobierno de Adán Augusto López.

El documento indica que las personas designadas por Adán Augusto que tendrían presuntos nexos criminales son: Hernán Bermúdez Requena, extitular de la SSPC; José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalo, director de la Policía Estatal,