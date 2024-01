La razón por la que Toluca podría perder puntos en el Clausura 2024 de la Liga Mx

Los Diablos Rojos de Toluca podrían perder puntos en el Clausura 2024. (México). EFE/ Alex Cruz

Los Diablos Rojos del Toluca han tenido una semana llena de movimientos luego de anunciar la llegada de Alexis Vega y Diego “Loquito” Abreu como sus refuerzos para el Clausura 2024, sin embargo, la institución mexiquense parece arrastrar un problema desde el torneo pasado, mismo que podría ocasionar que perdieran puntos.

El conjunto dirigido por Renato Paiva se ha preparado de gran manera para intentar pelear nuevamente por el título del futbol mexicano, recordando que el campeonato pasado no consiguieron avanzar a la liguilla, situación que fue considerada como un fracaso por parte de la directiva.

Los Escarlatas arrancaron su participación en el torneo con un empate a dos goles con Querétaro, logrando recuperarse de la desventaja en el último minuto del partido. Previo al inicio de la fecha 2, presentaron a los que parecen serán sus últimos dos refuerzos.

Primero anunciaron la llegada de Alexis Vega, quien volverá a la institución en la que se dio a conocer hace cinco años y luego de su paso por Chivas, en una situación que causó polémica ante las indisciplinas del futbolista.

El conjunto escarlata habría incumplido con el reglamento de competencia de la Liga Mx. (Jovani Perez/Infobae)

Un día después hicieron oficial la llega de Diego “Loquito” Abreu, hijo del exfutbolista Sebastián “El Loco” Abreu, el cual jugó en varios clubes de la Liga Mx. El jugador mexicano-uruguayo tiene apenas 20 años y es considerado una promesa futbolística.

Toluca podría perder puntos por adeudo con Ignacio Ambriz

El conjunto mexiquense sacó la cartera para tener un buen plantel en el Clausura 2024, aunque parece que se olvidaron de pagar algunos adeudos que podrían repercutir directamente en su posición en la tabla general.

De acuerdo con información de Fox Sports, Toluca no le ha pagado su finiquito a Ignacio Ambriz, ex-tecnico escarlata, que renunció a la institución durante octubre de 2023. Esta situación estaría rompiendo algunas de las reglas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), respecto a este tipo de temas.

El reglamento de la FMF indica que el club está obligado a finiquitar a su ex-entrenador antes de poder presentar a un nuevo Director Técnico. La falta de pago al entrenador podría ocasionar que presente una queja ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación y esto podría tener sanciones.

Toluca no habría pagado hasta el momento su finiquito a Ignacio Ambriz, a tres meses de su salida.. Mandatory Credit: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

“Los Jugadores y/o integrantes del Cuerpo Técnico que por cualquier causa dejen de prestar sus servicios al Club deberán rescindir su contrato y firmar el correspondiente finiquito.”, señala el articulo 36 del Reglamento de Competencia de la Liga Mx. Los Clubes se encuentran obligados a subir al SIID el acuerdo celebrado para la terminación anticipada del contrato.

En caso de que aún no se pague el finiquito, se deberá entregar por escritor el acuerdo en el que se encuentran ambas partes. Todo esto funciona para que se pueda hacer la baja del entrenador en el sistema de registros, en caso de no haber cumplido con ello, Toluca estaría cometiendo una alineación indebida, ya que se encontraría en sus filas un DT no registrado.

Si Ignacio Ambriz presenta la queja de manera formal ante la FMF y se comprueba que no lo han finiquitado, los Diablos Rojos podrían sufrir la perdida de puntos por incumplir con el mencionado reglamento.

El club mexiquense no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se cree que esto podría tratarse de un error administrativo y podrían cumplir inmediatamente con el pago a su ex-entrenador para evitar cualquier tipo de problema que les afecte en el presente torneo.