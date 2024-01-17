¿Pepillo Origel tiene un hijo? El conductor revela quién es y dónde está

Juan José Origel tiene 76 años de edad. (Foto: Captura de pantalla/juan josé origel)

Juan José Origel, mejor conocido en la industria del entretenimiento nacional como ‘Pepillo’, desató controversia en redes sociales tras revelar su paternidad. Y es que el conductor de espectáculos no suele hablar sobre su vida privada, pero en una reciente emisión de su programa ‘Con Permiso’ decidió abrir su corazón para hablar sobre su hijo por primera vez.

Pepillo Origel y Martha Figueroa se encontraban hablando sobre un nuevo reality show que podría reunir a famosos cantantes con sus hijos en un mismo escenario, cuando el conductor lanzó un comentario entre dientes: “Mi hijo anda perdido, sino...”.

Su comentario sorprendió a la producción y dejó anonadada a Martha Figueroa, quien se cubrió la boca con las manos.

El conductor habló sobre un posible reality show de padres e hijos. Crédito: (YouTube: Unicable).

“El que anda en Estados Unidos”, continuó Pepillo.

Fue en ese momento cuando Martha Figueroa tomó la palabra para preguntarle dejó Canadá para mudarse a Estados Unidos y el conductor de espectáculos respondió que sí, incluso, reveló que actualmente radica en Nueva York.

No obstante, Juan José Origel habló sobre su supuesta paternidad entre risas, por lo que se desconoce si estaba compartiendo información o sólo estaba bromeando al respecto. Y es que antes de seguir hablando sobre el supuesto nuevo programa de televisión para padres e hijos famosos, mencionó que se sentía como Joaquín Muñoz, el amigo de Juan Gabriel que dio mucho de que hablar por insistir que el cantante estaba vivo.

El programa inició en 1996 bajo la producción de Carmen Armendáriz y el elenco original de conductores estuvo integrado por la propia Pati Chapoy, Juan José Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

Las declaraciones de Pepillo Origel se viralizaron en redes sociales y dividieron opiniones entre los internautas. Mientras algunos se concentraron en especular sobre la propuesta del reality show, otros aseguraron que el conductor de espectáculos no tiene hijos.

“A Pepillo ya se le va mucho el avión! Dice qué ya no conoce a nadie y está en un programa de espectáculos! Qué le den un curso, cómo dice Martitha, o qué cambie de oficio!”. “Que va a tener hijos ese tipo!!!”, fueron algunas reacciones en YouTube.

Pepillo Origel estuvo a punto de casarse

Hasta el momento se desconoce quién podría ser la madre del supuesto hijo del conductor, sin embargo, se sabe que cuando era joven estuvo a punto de casarse con una mujer llamada Patricia de quien estaba muy enamorado.

Pepillo Origel -México-21diciembre (IG juanjoseorigel)

“Tuve una novia que quise mucho, hasta que llegué con Paty, con quien me iba a casar, estaba enamorado, tenía todo arreglado, mi familia feliz, ya traía el anillo, pero de repente yo sentí que no me debía casar”, declaró en entrevista para Jorge ‘El Burro’ Van Rankin.

Pero antes de llegar al altar reconoció sus preferencias sexuales y habló con sinceridad, así que terminó el compromiso.

¿Luis Carlos Origel es hijo de Pepillo?

Luis Carlos Origel -conductor y entrenador fitness- encabezó titulares en enero de 2026 luego de que Andrea Legarreta confirmó su romance.

Luis Carlos Origel sería 13 años menor que Andrea Legarreta. (Instagram: Andrea Legarreta)

Y es que casi de inmediato surgieron dudas sobre su posible parentesco con el periodista de espectáculos.

Contrario a lo que muchos piensan, el nuevo novio de Legarreta no es hijo de Pepillo, sino su sobrino.