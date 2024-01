Roxana Castellanos y la vez que le ofrecieron 50 mil dólares por cumplir fantasía como ‘Deyanira Rubí’ |VIDEO

'Deyanira Rubí' fue el primer personaje exitoso de Roxana Castellanos tras dejar 'Otro Rollo'. Crédito: Facebook.

Hay personajes que se quedan en la memoria de la gente y para la actriz Roxana Castellanos, la sensual, extravagante y ñera ‘Deyanira Rubí' es uno de ellos. Sin embargo, el impacto que tuvo la hilarante teibolera la puso frente a una situación tan irreal que, a muchos años de haber sucedido, le sigue pareciendo increíble. En días pasados, la presentadora y sus compañeras en Cuéntamelo ya! fueron invitadas al programa Pinky Promise de Karla Díaz, donde Castellanos dejó a todas con la boca abierta.

Roxana Castellanos recordó que hace años, luego de salir de Otro Rollo y comenzar a abrirse paso por cuenta propia, recibió una propuesta indecorosa de parte de un seguidor. Destacó que por aquella época el personaje ‘Deyanira Rubí' adquirió bastante popularidad y un día, a través de su mánager, recibió la propuesta más extraña de su carrera:

“Yo tenía poquitos años haciendo a ‘Deyanira’ y de repente me habla (su mánager): ‘Oye, me pidieron tu teléfono una de las chicas que eran modelos de La Hora Pico’. Le dije ‘para qué, pues tú eres mi mánager, que te lo den a ti’”.

Roxana Castellanos aseguró que hace 26 años un hombre le ofreció 50 mil dólares por pasar una hora a sola, ella caracterizada como 'Deyanira Rubí'. Crédito: Pinky Promise, YouTube

El interés por obtener su número era para proponerle un ‘negocio’. Castellanos contó que, tras darle muchas vueltas, su mánager finalmente le confesó que un hombre ofreció pagar 50 mil dólares por pasar una tarde con ‘Deyanira Rubí' en una casa de San Ángel. Incluso, el fan estaba dispuesto a pagarle a todo el equipo de la actriz y que este estuviera presente.

Pese a la condición, Roxana Castellanos se opuso a reunirse, especialmente porque el fan dejó en claro que solo tenía intención de convivir con el personaje: “yo quiero conocer a Deyanira. No me interesa la actriz, no sé ni cómo se llama, quiero que venga Deyanira a estar conmigo y a comer’”, recordó que le dijo su mánager.

Y continuó: “No los acepté porque dije a ver, le doy la entrada al viejito y que tal si luego el viejito era un pinche (con las manos alude a una arma) y al rato no, le voy a pagar 10 mil y que venga ahorita y me la echo”.

Su confesión sorprendió a Karla Díaz y a sus compañeras en Cuéntamelo ya!, Dalilah Polanco y Bárbara Islas, pero había más. A pegunta de la integrante de JNS, Castellanos respondió que ha tenido novios que, en la intimidad, le han pedido caracterizarse y hablar como ‘Deyanira Rubí', algo a lo que también se ha opuesto: “Me da risa, imagínate que yo estoy con mi novio y de repente ‘ahí te va que te quedó el jabón’. No porque Deyanira es súper ñera, sí me lo piden los novios, pero no muchachos, paguen por eso”, dijo entre risas.