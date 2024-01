Quién era Sebastián Bautista, influencer que murió en una RZR

El influencer falleció en un accidente a bordo de su RZR Foto: IG/Instagram/@heyqueondasebaas

Sebastian Bautista tenía 23 años y se había popularizado como creador de contenido en TikTok, aunque al principio circularon varios rumores sobre su muerte, una de sus amigas confirmó que se trató de un accidente automovilístico, él iba a bordo de su vehículo RZR, el cual presumía constantemente en redes.

Te puede interesar: Cuánto cuesta el auto RZR con el que Sandra Cuevas realizará el Operativo Diamante en su último año de gobierno

En su canal de TikTok, el joven contaba con más de 100 mil seguidores, la mayor parte de su contenido estaba centrado en humor, pues retrataba situaciones con las que sus admiradores solían identificarse. También compartía grabaciones en el gimnasio para mostrar sus avances.

Su estilo de vida era muy relajado y solía mostrar que le gustaba dar paseos en diversos sitios naturales, se sabía que disfrutaba de la música de regional mexicano porque la ponía de fondo en sus publicaciones y también que le agradaba de asistir a varios festivales, incluso estuvo invitado a la premiación de MTV Miaw.

Esta fue la última selfie que publicó Sebastián Bautista (Instagram/@heyqueondasebaas)

En Instagram era conocido por su nombre de usuario, el cual es @HeyQueOndaSebas. Parte de su contenido también era sobre motivación e inspiración para el éxito personal. El joven se sentía muy conforme con la forma en que su éxito iba creciendo, esta fue una publicación que escribió en agosto de 2023:

“Los sueños se están cumpliendo y para la edad que tengo, yo digo que no está mal”

Aunque en Instagram tenía menos seguidores que en otras redes sociales y solía publicar con menos frecuencia, la constante entre sus cuentas era que le gustaba compartir su felicidad, por lo que se había ganado a una buena base de admiradores.

Te puede interesar: ¡Y soporten! Estallan las redes por un like de Dua Lipa a Wendy Guevara en TikTok

Claro ejemplo de ello es su última publicación, la cual colocó hace dos semanas en Instagram, se trató de una foto con una camisa tipo polo holgada en color blanco y un pantalón negro, el joven se dejó ver frente a un espejo.

Por otra parte, su último video de TikTok fue un chiste en el que escribió “Y como último acto de amor le diré a tu novia que dices ‘nomás estoy con ella por los niños’”.

En esta red social el influencer originario de Tijuana solía hacer videos de humor (TikTok/@sebastianbautista)

El accidente de Sebastián Bautista

El joven que murió en un accidente el pasado sábado 12 de enero era originario de Tijuana, Baja California. Se sabe que el querido influencer estaba conduciendo el vehículo tipo Razer de la línea Polaris en la isla Altamura, Angostura en la Bahía de Santa María, Sinaloa. Por el momento se desconocen más detalles sobre el fatal incidente, pero algunas suposiciones aseguran que podría haber perdido el control del auto o bien, que habría habido una falla mecánica de por medio.

(Instagram/@heyqueondasebaas)

Una de las frases más populares de este influencer era “¡Ayyy equis! Es broma chiquis”, expresiones que solía utilizar de forma común en sus videos, por lo que muchos de sus seguidores que lamentaron su muerte mencionaron que extrañarían mucho escucharlo en sus anécdotas y otra clase de contenido, el cual también era inspiracional.

Te puede interesar: Daniela Parra celebra que no ratificaran a Ernestina Godoy como fiscal; la acusa de fabricación de delitos: “Gran noticia que se vaya”

Aunque había especulaciones sobre las circunstancias en que falleció el joven, fue su amiga Diana Estrada quien pidió parar con todas las especulaciones al respecto, este fue el mensaje con el que la conductora de televisión se despidió de Sebastián Bautista en su cuenta de Instagram:

“Chiquis, no se que voy hacer si te amaba, me dejaste una herida muy profunda. Sólo le pido a Dios que me de fuerza para asimilar todo, porque la verdad me duele muchisimo, no tengo palabras, no puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real que me contestaras las llamadas y me dijeras ‘Ay equisss, es broma chiquis’, no sabes cuanto me duele tu partida, mi chiquis ,mi mejor amigo, mi hermano, te amo. Siempre te voy llevar en mi corazón dame fuerzas donde quiera que estés porque estoy destrozada, tu sabes lo importante que eras para mi no me dejes caer. Te amo chiquis, siempre te amaré, descansa en paz, un angelito más que me cuidan desde arriba. Te amo Sebastián.”