“Es una metiche”: Alejandro Marcovich arremete contra Lydia Cacho por exponer caso de violencia intrafamiliar

El músico se negó a hablar de las acusaciones que recaen en su contra sobre violencia familiar y racismo. (Ig: @alejandro_marcovich)

En abril de 2022, la presentadora Mónica Noguera dio a conocer que Alejandro Marcovich padecía cáncer de próstata. La noticia fue dada a conocer en el programa De Primera Mano, donde la conductora mostró capturas de pantalla de un mensaje que la hija del ex guitarrista de Caifanes le envió: “Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas esas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha más fuerza para ganar esta lucha y seguir creando música para todos ustedes”, se leía en el comunicado. Sin embargo, la unidad a la que hacía referencia el músico fue puesta en tela de juicio un año después, cuando la periodista Lydia Cacho reveló que tuvo acceso a una denuncia penal interpuesta contra el músico por violencia intrafamiliar.

En junio de 2023, Cacho develó detalles de una denuncia contra Marcovich en la columna “Cruedad y fama”, publicada en el portal Opinión 51. En su texto, la periodista alude a un episodio de violencia doméstica en el que el músico presuntamente atentó contra la vida de su esposa e intentó ahorcar a su hija, Bela:

“Si un hombre está hospitalizado por cáncer de próstata ¿le perdonarías que haya intentado ahorcar a su hija? A este hombre nacido en Argentina en 1960 que se volvió famoso como cofundador de bandas musicales ¿le perdonarías que haya intentado matar a su esposa y la haya tirado desnuda a la calle para darle una lección?”, inicia la periodista en su columna.

Cacho también hace referencia a un exabrupto de Alejandro Marcovich en el hospital de Cancerología de la Ciudad de México, donde dejó de manifiesto su xenofobia al lanzar comentarios discriminatorios contra el personal médico: “indias prietas, país de nacos que no saben cuidar a los enfermos”.

El texto de Lydia Cachó colocó a Alejandro Marcovich al centro de una nueva polémica. Pese a estar acostumbrado a ella desde su ríspida salida de Caifanes en 1995, para él era nuevo que su vida personal se ventilara en los medios. Esa incomodidad lo hizo recurrir a su cuenta de X para acusar a la periodista de contar una versión parcial de los hechos.

Bela describió en el programa Ventaneando la difícil relación que tuvo con su padre y el episodio de violencia que derivó en la denuncia penal. (Instagram @belamarcmtz/@alejandro_marcovich)

Alejandro Marcovich: “A mí que me acuse un juez, no Lydia Cacho”

Durante meses, el guitarrista y productor se opuso a tocar el tema en los medios, aunque en redes sociales cruzó comentarios con varios seguidores que aprovechaban publicaciones donde anunciaba próximas presentaciones, para recordar la grave acusación hecha en su contra. El caso se mantuvo presente debido a que fue incluido en la agenda de activistas, especialmente después de que Bela describió en el programa Ventaneando la difícil relación que tuvo con su padre y el episodio de violencia que derivó en la denuncia penal.

Las potenciales implicaciones legales que Alejandro Marcovich puede enfrentar en caso de ser declarado culpable, lo han llevado a despotricar contra la periodista Lydia Cacho, a quien calificó como entrometida. “Es una metiche; que se vaya a meter con su familia, que no se meta en la vida de nadie más. Es un asunto de familia y, aunque yo sea una persona famosa, no tengo ninguna obligación de hablar de mi familia”, declaró en una breve entrevista para El Universal.

Pese a que decidió no pronunciarse sobre las acusaciones hechas en su contra, Alejandro Marcovich acusó a los medios de distorsionar la información y acusó a Lydia Cacho de no ser imparcial, aunque dejó en claro que poco le importa su opinión: “A mí que me acuse un juez, no Lydia Cacho”, sentenció.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es una figura trascendental en la escena musical de América Latina. De ascendencia argentina y nacido el 3 de junio de 190, creció en un entorno donde la música clásica fue su primera influencia. Migró a México, país que se convirtió en el epicentro de su carrera artística.

Se integró a Caifanes en 1989, previo a la grabación de Caifanes Vol. 2, conocido como El Diablito. Marcovich aportó su distintivo estilo de guitarra y su inclinación por la experimentación sonora, contribuyendo a la creación de álbumes icónicos como El Silencio y El Nervio del Volcán. Su habilidad para fusionar géneros y sus solos de guitarra intensos se convirtieron en sellos de la identidad musical del grupo.

Tras su salida de Caifanes a mitad de los años 90, Marcovich continuó explorando diferentes proyectos musicales y producciones. Además, su labor como productor y su participación en otros proyectos, así como su trayectoria como solista, demostraron su versatilidad y profundidad artística.

En abril de 2011, luego de superar una delicada cirugía para extirparle un tumor de la cabeza, Alejandro Marcovich formó parte del reencuentro de Caifanes con sus miembros originales: Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Sabo Romo. Sin embargo, en marzo de 2014 el grupo anunció mediante un comunicado que el guitarrista quedaba fuera de la gira, decisión que el músico argentino aseguró fue tomada unilateralmente por sus ex compañeros.