Mujer migrante se “queja” de la música mexicana: “Me dolía la cabeza”

El mariachi forma parte de la música regional mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música regional mexicana es uno de los géneros más populares de todo el mundo en estos momentos gracias a exponentes como Carin León, Grupo Frontera, Peso Pluma, Natanael Cano, entre muchos otros artistas que lograron romper fronteras como nunca antes había ocurrido.

Por ello es común escucharla muy seguido, ahora sin importar en qué país se encuentre pues hasta hay videos de tiktokers que evidencian que personas en Francia, en Inglaterra, en Rusia, por mencionar a algunos, escuchan temas de La Doble P, el Chino Pacas, entre muchos otros cantantes pertenecientes al género.

Sin embargo, este fenómeno cultural ya se vivía en el sur de los Estados Unidos desde hace muchos años gracias a los migrantes mexicanos que llegan principalmente a las entidades del sur del país “vecino del norte”, por ello en esa zona se escuchan compositores, agrupaciones y artistas como El Recodo, Julión Álvarez, Intocable, etcétera.

La banda El Recodo es una de las más destacadas en el género. (Foto: Instagram/@el recodooficial)

Y es aquí, al sur de Estados Unidos, donde apareció una mujer, que asegura que también es migrante, pero de otro país que no es México, sin precisar cuál, que cuando llegó entró a trabajar a un restaurante y tenía muchos compañeros mexicanos quienes llevaron un poquito de su identidad.

Ese “cachito” no fue la comida ni la bebida, sino que se trató de la música, que no podía ser otra que la regional mexicana y gracias a ella ambientaban el trabajo al interior del recinto de comida lo que muchos consideraban que “les alegraba el día”, pero en el caso de la mujer migrante no.

Ella reveló que cuando empezó a convivir y compartir con los mexicanos tenía que escuchar este tipo de ritmos y al principio le dolía la cabeza, lo que la llevó a generar una “alerta” hacia las demás personas que convivan con personas nacidas en nuestro país, pero lo hizo por otra razón.

La mujer aseguró que le dolía la cabeza al principio Crédito: TikTok: alboratadas

Resulta que ella mencionó que con el paso del tiempo descubrió que poco a poco también le gustaba escuchar a intérpretes como El Recodo, La Arrolladora, inclusive los más nuevos que son Peso Pluma, Fuerza Regida, Grupo Frontera, entre muchos otros que forman parte de la lista de canciones e intérpretes que eran reproducidos en el lugar de trabajo.

Finalmente le tomó tanto el gusto a escuchar los acordes y los ritmos del género regional mexicano que ya tenía su propia playlist armada de las canciones que había escuchado en su empleo en el restaurante gracias a que convivía con muchos mexicanos que pedían una tras otra.

Esto fue lo que dijo:

“Tengan mucho cuidado con los mexicanos, les explico por qué. Hace 7 años llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar con ellos, pero bueno, desde la mañana hasta la noche ellos escuchaban pura música mexicana como cumbia, banda, corrido... yo salía con dolor de cabeza de ese restaurante...”.

El cantante mexicano Peso Pluma, en una fotografía de archivo. EFE/Kiko Huesca

Sin embargo, al pasar las semanas esto fue lo que ocurrió con la mujer migrante:

“Al pasar las semanas, yo me descubrí, a mí misma encontrándole gusto a esa música, me creaba playlist en mi teléfono de todas las canciones que me gustaban... incluido Fuerza Regida, Grupo Frontera.. se ganó mi corazón, entonces tengan cuidado con los mexicanos por esto”.

Migrante quería que quitaran música mexicana para poner una que le gustara

De acuerdo con el video publicado por la mujer migrante en Estados Unidos, ella quería que quitaran música mexicana para poner géneros que le “devolvieran” las ganas de vivir, entre ellas está la salsa, el merengue o un guaguancó (conocida como un tipo de rumba).