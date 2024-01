Novio de Paola Suárez envió disculpa tras haberla agredido

El novio de Paola Suárez habría publicado un nuevo mensaje tras la presunta agresión (Instagram/@paolitasuarez28)

Jesús, el novio de Paola Suárez, quien ya fue denunciado por la influencer por presuntamente agredirla la mañana después de comprometerse, habría compartido en Instagram un mensaje para disculparse por lo sucedido; no obstante, no reconoció haber sido el agresor.

Te puede interesar: Mamá del novio de Paola Suárez la acusó de ser “tóxica”

Fue la noche del 10 de enero que las amigas de Paola confirmaron que tuvo que ser hospitalizada tras presuntamente ser golpeada por Jesús, quien le pidió matrimonio durante una reunión el 9 de enero.

Él ya había declarado que no la agredió, sino que supuestamente se habría defendido porque Paolita habría intentado ahorcarlo y, al momento de aventarla, ella se golpeó con una lámpara.

Jesús había asegurado que Paola habría sido la primera en actuar, supuestamente intentado ahorcarlo (Instagram/@Colmenaguevara/@paolitasuarez28)

Además, dijo que su prometida se habría lanzado del balcón de su casa por su voluntad. Inclusive dijo que temía por su seguridad ya que, supuestamente, Paola lo habría amenazado.

Te puede interesar: Nicola Porcella y Tefi Valenzuela rechazan agresión contra Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’: “Mucha fuerza”

Ahora Jesús habría lanzado un mensaje a través de su cuenta de Instagram para disculparse y, pese a que en ningún momento reconoce haber sido él el agresor, habría asumido la responsabilidad de lo que hizo, aunque no dio detalles de a qué se refería.

“Me equivoqué y quiero disculparme contigo (...) Pido disculpas por cualquier daño que haya causado”, se puede leer en la publicación.

Paola aún se encuentra hospitalizada debido a que necesita otra cirugía, ahora de reconstrucción de nariz, según compartió Wendy (YT/Paolita Suarez)

Asimismo, menciona que aprenderá de esta situación y mejorará su comportamiento trabajando en él y “asegurando de no repetir errores similares en el futuro”, habría escrito.

Te puede interesar: Novio de Paola Suárez tuvo otro acto violento antes de Navidad, reveló madre de la influencer

Sin embargo, internautas dudan que este mensaje lo haya escrito Jesús, pues transmite un discurso completamente contrario al que dijo cuando fue a presentar su denuncia en contra de Paola. Asimismo, no ha hecho más declaraciones públicas desde que aseguró que él también habría sido agredido.

¿Qué dijo Jesús, novio de Paola Suárez, en sus primeras declaraciones?

Luego de que Wendy Guevara confirmó que Paola Suárez fue hospitalizada desde la mañana del 10 de enero y ya había pasado por una cirugía, Jesús salió a dar su versión de lo que sucedió a los medios.

El novio de la influencer Paola Suárez dio su versión de los hechos sobre el hecho que mandó al hospital a la integrante de "Las Perdidas". (X/@escandalamx)

Mientras que las amigas de Paolita relataron que la influencer presuntamente fue golpeada por su novio, quien habría intentado robarle dinero y huir, él dijo que lo que realmente habría sucedido fue que mientras estaban recostados, luego de haber ingerido sustancias ilícitas, ella supuestamente habría intentado ahorcarlo.

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó, al lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé, no es cierto, porque yo ya estaba afuera”, dijo el joven de 19 años.

En una versión más extendida de los hechos, la mamá de Jesús comentó a Telediario que él le confesó haberla golpeado en la cara para que dejara de ahorcarlo porque ya no podía respirar. La madre del joven también declaró que no sabía que su hijo consumía drogas, pero estaba consciente de lo “celosos” que eran ambos.

La influencer se habría aventado del balcón de su casa cuando vio que su novio presuntamente se fue con sus ahorros (YouTube/Paolita Suárez)

Después, se fue de la casa de la integrante de Las Perdidas, que habría sido el momento en que ella se aventó desde su balcón.

La denuncia que él quería presentar fue por lo que se estaba diciendo de él en medio y que, supuestamente Paola lo habría amenazado, asegurando que ella tenía el poder para acabar con su vida.

“Temo por mi seguridad y la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir. Ella me amenazó porque me dijo que tenía el dinero suficiente para mandarme matar”, agregó.

Hasta el momento, la única denuncia que se ha confirmado fue la de Paola, quien compartió con sus seguidores que el Ministerio Público fue al hospital donde se encuentra para tomar su declaración e iniciar el proceso.