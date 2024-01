¿Ya olvidó a Morena? Gibrán Ramírez reaparece con Movimiento Ciudadano y hasta abrazó a Samuel García | VIDEO

El politólogo confirmó que fue invitado al evento de Movimiento Ciudadano. Foto: Facebook/Gibrán Ramírez Reyes

El miércoles 10 de enero, al final del registro de Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC)], el analista político hasta hace unos meses afín a Morena, Gibrán Ramírez Reyes, apareció en el estrado y saludó efusivamente tanto al dirigente nacional Dante Delgado como al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.

Evidentemente, el video del encuentro se hizo viral en redes sociales, pues se le vio conversando y posando con ambos para ser fotografiados. Entonces, los cibernautas comenzaron a especular si el joven politólogo y columnista de 34 años pudiera decir adiós a su simpatía por el Movimiento Regeneración Nacional para sumarse a las filas del partido ‘fosfo’.

“No cambiará… nunca dejó de ser de Morena, solo cambio de color con los esquiroles naranjas”, “De ser sí, qué lástima. Ahí te das cuenta de lo inmaduro que es Gibrán y que ni él mismo sabe lo que quiere. Lo van a volver a traicionar pero que no se queje porque las decisiones son de él” y “Chale Gibrán, pensé que habías recapacitado”, son algunos de los mensajes que escribieron los usuarios en respuesta al video.

El analista político, anteriormente afín a Morena, acudió al registro de Álvarez Máynez como precandidato presidencial de MC. Crédito: Facebook/Gibrán Ramírez Reyes

Estas publicaciones hacen alusión a la ruptura que Ramírez Reyes tuvo con su partido en 2022, cuando comenzó a ser crítico de la dirigencia encabezada por Mario Delgado Carrillo y su secretaria general, Citlalli Hernández Mora, pues en su momento consideró que se les estaba dando demasiado poder al interior del movimiento; además, en entrevista con Infobae México reveló entonces que Morena había dejado sin elegibilidad para presidir el partido a quienes se habían pronunciado en contra de ambos.

Además, otros aprovecharon para reprocharle que reapareciera con los de Movimiento Ciudadano cuando antes de su ruptura con Morena afirmaba que no se iría con ellos, ya que en un tuit de mayo de 2022, Gibrán Ramírez Reyes negó moverse a otro partido político: “Morena es, en sus documentos fundacionales, un partido anti neoliberal. Su registro no es patrimonio de facciones o personas. La pandemia y un accidentado ejercicio de gobierno han provocado que la transformación de México siga pendiente”, escribió entonces.

¿Vuelve a la política, ahora con los ‘fosfo’? Esto dijo Gibrán

Luego de que el video de la reaparición de Gibrán Ramírez se hiciera viral, el doctor en Ciencias Políticas respondió con una foto y un mensaje a todos aquellos que lo criticaron e incluso ofendieron” Si así se ponen con un videíto y con que me invitaran a la presentación de un programa político, no me quiero imaginar qué pasaría si retomo mis actividades políticas. Quizá llegó la hora”, escribió en la red social X.

El mensaje deja abierta la posibilidad de que regrese a la vida pública con el partido naranja, pero tampoco lo confirma. Lo que sí confirmó es que había acudido al magno evento de Movimiento Ciudadano acompañando a su novia Valeria López Luévanos, exregidora de Matamoros, Coahuila, y militante del partido que actualmente busca una senaduría, y quien hace tres años fue duramente señalada tras aparecer accidentalmente durante una transmisión en vivo del analista.