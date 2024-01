AMLO defiende a su gabinete y a Sheinbaum de Sanjuana Martínez; niega que pidieran liquidaciones de Notimex para campaña

El presidente destacó los valores de sus secretarios de Estado y de la exjefa de Gobierno. Foto: Gobierno de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó a Claudia Sheinbaum Pardo de las acusaciones de la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, quien denunció a secretarios de Estado de pedir parte de sus liquidaciones para destinarlo a la campaña presidencial de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En días pasados, la exdirectora de la extinta Agencia de Noticias del Estado Mexicano declaró en una columna que funcionarios federales, entre ellos Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), solicitaron a los extrabajadores 20 por ciento de su liquidación para destinarlo a la campaña.

“Creo que no es cierto, conozco muy bien al secretario del Trabajo, Marath (Bolaños) es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios e ideales, honesta, incorruptible; y conozco a Claudia (Sheinbaum), es una mujer inteligente, con convicciones y honesta”, sentenció el titular del Ejecutivo.

AMLO afirmó que “respeto mucho lo que dice la compañera, pero no lo comparto. Nosotros no censuramos a nadie, por encima de todo está la libertad, no puede haber mordaza, pero eso no significa que no haya posibilidad a la réplica y que no se garantice el derecho a disentir”, al tiempo que hizo un llamado para que la columnista confirme sus dichos y presente sus pruebas.

AMLO aprovechó el espacio también para destacar las virtudes de Claudia Sheinbaum, pues para nadie es un secreto el aprecio que le tiene tras muchos años colaborando juntos. “Es honesta, hay cosas que no se puede ocultar en la vida, son tres (...) les voy a decir que una de esas tres es la que no se puede ocultar, el dinero. Es muy sencillo, que se investigue lo que tiene Claudia y se compare con otros, con otras y se van a dar cuenta quién es Claudia”, deslindándola así de la acusación de supuestos sobornos o ‘moches’ para su campaña presidencial.

Le pidió pruebas de sus acusaciones por supuestos sobornos de Notimex para la campaña de la morenista. Crédito: Gobierno de México.

¿Qué dijo exactamente Sanjuana Martínez?

El pasado 13 de diciembre, el Senado de la República aprobó la extinción de Notimex tras casi cuatro años de huelga, por lo que se ordenó la liquidación de ley a todos los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado, dando así por finalizada su relación laboral. A inicios de esta semana, la exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, publicó un par de columnas en La Jornada supuestas irregularidades durante el proceso de liquidación.

La periodista acusó al director jurídico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), José Luis Sánchez Cuazitl, de ofrecerle una millonaria liquidación a cambio de que al resto de los trabajadores se les diera lo mínimo de ley. Dijo que ese era el segundo intento de soborno, pues el primero había sido dar 150 millones de pesos calculados por concepto de liquidación siempre y cuando entregaran el 20 por ciento para la campaña electoral de Claudia Sheinbaum.

Martínez Montemayor escribió que se negó y después, en supuesta represalia, los montos de sus liquidaciones se vieron afectados, pero que en la STyPS les dijeron que eso era lo que habían autorizado Marath Bolaños y Luisa María Alcalde. La exdirectora de Notimex también señaló al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de no atender la instrucción de AMLO para resolver el conflicto; y a Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) de no permitir que los medios públicos informaran sobre el caso,