Windy Girk revive polémica con Arigameplays por la que fue baneada de Twitch y empujada a OnlyFans

Durante un pódcast, Windi Girk acusó a Arigamesplays de acosarla sistemáticamente durante año en redes sociales. Crédito: @windygirl, @arigameplays

Una reciente entrevista de Windy Girk para el pódcast español Sin miedo al éxito revivió la polémica que surgió entre ella y Arigameplays hace seis años, la cual sepultó su carrera en Twitch y Facebook, y la obligó a crear contenido en OnlyFans para compensar las ganancias que perdió luego de ser baneada de ambas plataformas.

La entrevista giraría en torno al ascenso y descenso de Windy Girk en el mundo streamers, donde su irrupción no dejó indiferente a nadie, debido a que durante sus lives solía aparecer con ropa sensual, algo común en la actualidad, pero que hace seis años generaba controversia entre otras streamers.

Delox, el presentador, tenía una larga lista de temas para abordar; sin embargo, la conversación pronto se orientó a la polémica en la que se vio envuelta con Arigameplays y su esposo, Juan Guarnizo. Por temas legales, Windy Girk se refería a ellos como la ‘3.99′ y ‘El Camas’. La gamer acusó a la pareja de estar detrás de una campaña de acoso sistemático que derivó en su cancelación Twitch y Facebook.

Recordó que los primeros ataques surgieron en 2018, cuando Windy Girk se volvió un personaje popular en abas plataformas. Su forma de vestir durante las partidas fueron objeto de críticas de parte de Arigameplays. Sin embargo, Girk aseguró que en ese entonces no supo cómo lidiar con los señalamientos y su respuesta fue quedarse callada.

Su inmadurez para afrontar la rivalidad que había surgido entre ella y Arigameplays causó que, cuando Windy Girk fue víctima de stream sniping -una práctica injusta utilizada por gamers para anular a otros durante una juego en línea- entrara en un juego sucio que terminaría por costarle caro. “Yo tenía años subiendo videos esforzándome para creer en las redes y el algoritmo, para que entre alguien y te mate, salga su nombre en grande en el video. Se están dando publicidad gratis”.

Windy Girk se refirió a una ocasión que, durante un directo, Arigameplays y Juan Guarnizo la mataron para acabar con su prestigio y hacerse publicidad gratis.

La gamer habló sobre la polémica insinuación que hizo hace años, la cual no desmintió. Crédito: @doblestar

Baneo de Windy Girk por su polémica con Dylantero

Ser exhibida durante su propio directo fue la gota que derramó el vaso: “Yo ya estaba cansada. Yo tenía 3 años de acoso constante de esas personas. No solo fue el stream sniping y las burlas, sino también que también filtraron información confidencial, que yo compartí en un grupo privado de Facebook”.

La información era un mensaje que Windy le escribió a Dylantero para contraatacar a Arigameplays: “Dylantero filtró ese mensaje mío en Facebook. En un grupo de ayuda puse como puedo hacer para banear o borrar los nombres porque no quería que siguieran apareciendo los nombres de los stremears, porque les estaba dando publicidad gratis. Se lo pasó a esta chica y expusieron algo confidencial mío”.

A raíz de este mensaje, Arigameplays inició una campaña para banearla de Facebook que también tuvo repercusiones en otras redes sociales. Luego de la exposición del mensaje de Windy Girk, circuló el rumor de que Dylantero había sido desvinculado de Facebook, información que afectó la imagen de Windy.

Arigameplays contribuyó que Windy Girk perdiera ingresos de parte de Facebook y Twitch. (Ig: @arigameplays)

Aunque posteriormente el influencer desmintió haber sido despedido de Facebook, el impacto que la polémica tuvo en la imagen de Windy Girk, afectó los ingresos que obtenía en Twitch: “Todos los que se rodeaban con ellos se sumaban a la bola de acoso. Decidí reportarlo con Twichby Fornite para que los banearan y se hiciera justicia, pero no se logró, maquillaron todo. Me voltearon la tortilla y me hicieron ver como la mala”.

La cancelación de la que fue víctima la llevó a insinuar que Arigameplays le fue infiel a su esposo con una streamer español, acusación que, aunque no desmintió, dijo que se arrepiente de haber hecho en su momento. Esta confesión causó peculiar interés en TikTok, donde fue retomada por varios usuarios como una confirmación de la infidelidad de Arigameplays.

¿Quién es Windy Girk?

Katherine Cal Afú, mejor conocida como Windy Girk, es una gamer panameña que actualmente cuenta con más de 3 millones de suscriptores en YouTube. Entre 2018 y 2020, alcanzó popularidad en Facebook y Twitch donde sus gameplays eran seguidos por miles de personas.

Sin embargo, a raíz de su rivalidad con Arigameplays fue baneada de ambas redes sociales, por lo que migró a OnlyFans, plataforma en la que actualmente continúa generando contenido.