Mariana Arceo cuenta su verdad referente a las denuncias a Tamara Vega, su compañera de Pentatlón Moderno

Las dos atletas de Pentatlón Moderno eran amigas cercanas, hasta que por motivos envidias todo cambió. (Ilustración; Jovani Pérez)

Mariana Arceo y Tamara Vega, dos atletas de alto rendimiento de Pentatlón Moderno han dejado atrás la amistad que se tenían hace años, esto tras la acusación de Vega Arroyos de pederastia sobre su ex entrenador Sergio Escalante y recibir supuestamente amenazas de muerte de Arceo Gutiérrez.

En entrevista exclusiva para Infobae México, la medallista centroamericana y panamericana Mariana Arceo dio contundentes revelaciones sobre su relación con su compañera de Pentatlón Moderno, Tamara Vega, y defendió a su entrenador Sergio Escalante, tras las fuertes acusaciones de pederastia, que lo mantienen en problemas legales y sin poder ejercer su profesión.

De acuerdo con el relato de Arceo Gutiérrez, la historia comenzó desde que ella aún no era una atleta de alto rendimiento, incluso, tenía una gran amistad con Tamara Vega, a quien veía como su mentora; sin embargo, todo cambió cuando Vega Arroyos decidió no continuar entrenando con Sergio Escalante para mejorar su rendimiento y estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Mariana y Tamara en la época que eran grandes amigas. Crédito: Infobae México

“En el 2016, la ayudé a entrenar para Juegos Olímpicos, pues yo me quedó en la Ciudad de México para entrenar en el CNAR, prepararme para los siguientes Juegos Olímpicos y estar ahí en ese equipo de Pentatlón Moderno; posteriormente, al terminar los Olímpicos de Río, ella regresa y comenzaron los problemas. Mi nivel estaba mejorando muchísimo al haber roto el récord nacional de natación y de esgrima. A esto, Tamara comenzó a amenazar a Sergio Escalante de que si él me entrenaba, le iba a quitar el sueldo de CONADE”, declaró.

“Desafortunadamente en el sistema de México, el atleta decide con quién entrenar, entonces, pues él tenía su familia y todo. Obviamente, habló conmigo e Intentamos entrenar por las noches de 8 a 11 pm, porque no me querían ellos en sus horarios”, agregó.

La jalisciense reveló que sostenía una relación de amistad con Tamara Vega, a quien ayudó a clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Asegura que sufrió bullying por parte de Tamara Vega

Mariana Arceo y Tamara Vega, hace algunos años Crédito: Infobae México

Por otro lado, la campeona Panamericana dijo que su relación amistosa con su compañera Tamara Vega se acabó cuando ella sale programa del Exatlón y se entera de que Sergio Escalante decide entrenarla para el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno en 2020, con el miedo de que Vega Arroyos la golpeará como lo hacía en los entrenamientos.

El momento en que Tamara le dice a Sergio que ya no entrenará con él. Crédito: Infobae México

“Mi vida fue muy difícil porque me hacían mucho bullying en ese equipo. De hecho, en una competencia, ella me alcanzó porque estaba lesionada y de repente me escupe y me dice: ‘alcánzame’ y me insulta. Y también en dos ocasiones ella junto con otra compañera llamada Priscila Espinoza me agredieron en el CNAR, se metieron a mi habitación, aventaron mi computadora, me la quebraron, me humillaban, me decían que yo no era nadie, que yo no era un atleta olímpica y jamás iba a ir a unos Juegos Olímpicos; desafortunadamente, en ese entonces, Sergio estaba entrenando a Tamara para las competencias y al final decidió estar con ella, lo cual respeté, pues entendía que le pagaba su sueldo y yo todavía no era nadie”.

“Tamara entra al Exatlón y no le avisa a Sergio y teníamos un campeonato mundial con sede México después de 20 años de espera, el cual ella lo votó por entrar a este reality show, entonces en ese momento Sergio me llama y me comenta: ‘Oye Mariana, a mí me interesa clasificar un atleta Juegos Olímpicos, ¿Te gustaría?’, por supuesto al saber que era buen entrenador y acepté; sin embargo, cuando Tamara sale de este programa, porque nada más duró una semana, se molestó con él, por lo cual ya nunca más se presentó a entrenar”.

Arceo Gutiérrez dio detalles e información sobre los peores momentos que pasó con Vega Arroyos, quien en muchas ocasiones, aseguró, le hizo bullying. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Para el 2022, en el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno realizado en Alejandría, Egipto, Mariana Arceo relató que otra vez habría sido víctima de una agresión por parte de Tamara Vega, tras intercambiar unas palabras con ella durante la fotografía oficial del equipo de Pentatlón Moderno, por lo que fue suspendida; sin embargo, Arceo dijo que tras tener buenos compadrazgos logró que se le retirara la sanción.

La conversación que tuvo con el presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón tras ser agredida por Tamara Vega. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

“En el 2022, se realizó el campeonato del mundo, nuevamente sufrí una agresión cuando nos estábamos tomando una fotografía. Ella llega una hora tarde, se mete a la fotografía, y se molestó cuando le reclamé, pero estaba recién despertada, fue lo que argumentó y posteriormente, cuando yo estaba tomando mis cosas, ella me golpeó por la espalda. Los entrenadores nacionales y las y los atletas compañeros la tomaron para que el pleito no pasará a mayores porque estábamos en una competencia internacional, era el Campeonato del Mundo de Alejandría y no podíamos dar mala imagen. Se le suspendió únicamente 90 días tras lo sucedido, pero habló con la directora del Comité Olímpico Mexicano y con algunos diputados, usando sus influencias para que se le retirara la sanción”.

Mariana Arceo contó la vez que Tamara Vega fue suspendida por agredirla y a la vez fue perdonada por sus compoadrazgos. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Tamara Vega denuncia a Sergio Escalante de pederastía

Tamara Vega y Sergio Escalante (Instagram @TamaraVega)

El pasado 11 de junio de 2023, Tamara Vega hizo pública la denuncia que interpuso en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), contra su exentrenador, Sergio Escalante “N”, por los delitos de trata de personas y pederastia, tras esto, Mariana Arceo aseguró su entrenador es inocente y este escándalo surge cuando ella logra la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Ankara, Turquía.

“Tamara comienza a hacer todo el complot de Sergio a raíz de que gané la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Turquía, ella decide regresar a México para hacer toda esta farándula, todo este teatro en contra de mi entrenador que al final como las acusaciones son un tema muy fuerte, siempre me mantuve al margen. Internamente, el objetivo era desestabilizarme en todas las competencias porque me estaba yendo bien”.

Tamara Vega y Mariana Arceo cuando eran las mejores amigas. Crédito: Infobae México

“Ha vendido una historia que para mí no es real, no hay pruebas ni argumentos, lo que al final significó que le cerraran las puertas a mi entrenador. Nosotros nunca tuvimos un aviso ni por parte de Federación, ni tampoco por parte del internacional, ni del Comité y ni de CONADE en el que él se encontraba suspendido. Nosotros teníamos entendido que todo era mediático porque legalmente no hay una carpeta que esté siguiendo un proceso hacia Sergio. Al final, mi Federación de Pentatlón Moderno y algunos miembros de esta se pusieron al lado de ella y sin avisarnos durante el campeonato del mundo, antes de mi competencia, ella lo dio a conocer con dolo para desconcentrarme en mi clasificación a Juegos Olímpicos (París 2024)”.

Mariana Arceo asegura que Tamara Vega levantó la denuncia contra Sergio Escalante, su entrenador para que fuera afectada y no llegar a París 2024. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Sin embargo, Mariana Arceo mencionó que junto a su entrenador recibieron amenazas por parte de Tamara Vega en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, algo que ignoró el director técnico de Pentatlón Moderno, Víctor Arizmendi León, quien es muy cercano a Vega Arroyos, al grado que no le permitieron participar en los relevos mixtos de dicho certamen a pesar de estar mejor posicionada en el ranking.

Crédito: Infobae México

“Tras la Copa del Mundo en Bath 2023, llegan los Juegos Panamericanos de Santiago, ahí también nos enfrentamos a otras situaciones en donde me dejan fuera para participar en los relevos mixtos, pues ella tiene una cercanía muy fuerte con el director técnico de mi federación (Víctor Arizmendi) a pesar de que estoy en el top nueve y diez de dos rankings y ella en el 80 y en el 50″.

Crédito: Infobae México

“Pero lo más fuerte en Santiago, fue que tuve otro percance con ella, amenazo a Sergio y a mí que me iba a meter a la cárcel. No sé cuáles son los motivos por los cuales a mí me acusa, si yo nunca la amenacé; sin embargo, ahora sé que es por esta situación que se está generando todo esto. Es hora de que se le ponga un alto porque yo siempre lo vi por instancias deportivas, pero nunca hicieron nada. Espero que realmente que las autoridades tomen medidas e invitó a Tamara que entrene y se gane su lugar como debe de ser, es una atleta muy buena y tiene posibilidades, pero creo que no son las formas”.

Según la declaración de Mariana Arceo, su compañera la amenazó con meterla en la cárcel por apoyar a Sergio Escalante Crédito: Jesús Flores Beltrán

Sergio Escalante ya no entrena a Mariana Arceo

(Instagram @Marianaarceo)

Tras hacerse viral, el video de Tamara Vega denunciando a Sergio Escalante por pederastía, Mariana Arceo confesó también que su entrenador se le acercó para notificarle que se iba a hacer a un lado para no perjudicarla a ella y a su equipo en su preparación para obtener el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Crédito: Infobae México

“Después de los Juegos Panamericanos, donde ocurre toda esta situación, Sergio habla conmigo y me dice: ‘Mariana, no es tu culpa, esto ya está afectándote psicológicamente, yo me voy a alejar en lo que se soluciona todo esto y te voy a dejar en un equipo para que tú puedas llegar bien física y mentalmente a Juegos Olímpicos, para que esta señorita no te esté molestando ni te esté involucrando en ninguna situación’”.

Crédito: Infobae México

“Pasa que llega el torneo nacional y Tamara se dio cuenta de que ni con mis nuevos entrenadores puede hacerme competencia. Ahora todo este ataque en contra de mí. Yo no estoy entrenando con Sergio por la situación estratégica para que no se me involucrara y no se me afectaran más con estos temas que al final si me afectaron, contrario a ella, que nunca la vi afectada por alguna u otra situación, de hecho tengo fotos y salidas que tengo con ella, que cuando éramos compañeras. No hay nada realmente y tampoco me interesa, ya que me mantuve al margen por el tema tan delicado, era lo más prudente y a pesar de eso confió en la inocencia de Sergio, tengo conociéndole aproximadamente 10 años. Nunca lo he visto faltando el respeto a nadie”.

Crédito: Infobae México

Sergio Escalante se hace a un lado para no perjudicar a Mariana Arceo tras ser denunciado por Tamara Vega por los delitos de estupro Crédito: Jesús Flores Beltrán

Aunado a eso, Mariana Arceo comentó que en muchas ocasiones trató de hablar con Tamara Vega para poder solucionar las cosas entre ellas, pero la pentatleta de Ciudad Juárez nunca aceptó a entablar una conversación; sin embargo, en entrevistas que daba, la atacaba por su relación laboral con Sergio Escalante.

Crédito: Infobae México

“Muchas veces le pedí la oportunidad, que me diera chance de entrenar, no me da vergüenza porque ella me vio, le lloré, yo no era una atleta olímpica. Traté de platicar con ella en 2019 y tampoco accedió, la verdad es que nunca tuvo los pies sobre la tierra. Pero sí sé con instancias, que hubo un acuerdo de que ya no me iba a molestar públicamente, ni me iba a embarrar en nada, porque al final de cuentas Tamara tenía un problema con Sergio, pero en sus entrevistas me mencionaba mí a pesar de que ya había firmado una carta compromiso en donde ya no me iba a involucrar en nada, también cuando me agredió físicamente en el 2022 firmó otro documento de sanción; sin embargo, se ha salido con la suya por las influencias y relaciones fuertes que tiene y no se le pueda poner un alto”.

La pentatleta campeona panamericana dijo que varias veces lloró y le suplicó a Tamara Vega entablar una conversación; sin embargo, ella se negaba. Crédito: Jesús Flores Beltrán

Mariana asegura que ella y Sergio no acosaron a Tamara Vega

El momento en que graban tras encontrarse a Tamara Vega en una pizzería de Bath. (Youtube: Mariana Arceo Gutiérrez)

Tamara Vega Arroyos, en las historias de Instagram de su Fundación, había denunciado que fue acosada por el equipo de su ex entrenador Sergio Escalante en una pizzería en Bath, en donde se puede ver a Mariana Arceo entre ellos; sin embargo, la atleta jalisciense explicó que en ningún momento acosaron a su compañera, incluso contó que los videos son editados para engañar a la gente.

La ruta del Uber que argumenta Arceo que hizo con su equipo rumbo a la pizzeria en donde se encontraron a Tamara Vega. Crédito: INFOBAE

Asimismo, le impactó que Tamara Vega se autodenomine como una mujer feminista tras no defender a una atleta que denunció a su entrenador Jhonnathan Ortega de ser agredida física, emocional y mentalmente en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano.

La denuncia de Cecilia al entrenador de Tamara Vega por el delito de violencia.

“Me preocupa las actitudes que ha manifestado ella al crear escenarios de cortar videos y editarlos para fabricar estas pruebas que no fue como pasó en el Mundial de Bath. Ella grabó cuando íbamos llegando a un restaurante y etiquetó a la Interpol e hizo todo un show cuando nosotros solamente íbamos a festejar mi medalla de bronce. Tengo las pruebas de cómo planeamos irnos a la pizzería en Uber y al llegar como lo mencioné un entrenador que iba con nosotros grabó todo para desmentir lo que ella pudiera compartir en redes sociales”.

La pentatleta en otro video exhibió con video los detalles de aquella ocasión que por casualidad se encontraron en un restaurante con Tamara Vega. Crédito: Youtube Mariana Arceo Gutiérrez

“Yo no entiendo, si ella apoya a las mujeres porque hacerme daño y no apoyar a Cecilia, la atleta que denunció a su entrenador (Jhonnathan Ortega) a pesar de las pruebas mostradas de que la estaba agrediendo. También quiero destacar que dice que no hay entrenadoras mujeres de Pentatlón Moderno cuando a nivel nacional hay más de ocho y en internacional hay mucho más. No me consideró feminista, yo apoyo a todas las personas, a todo ser vivo que necesite ayuda”, finalizó.