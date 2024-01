Andrea Legarreta lamenta la muerte de Amparo Rubín: “Gracias por tu amor a nuestra familia”

La compositora oriunda de Puebla murió este sábado 06 de enero. (Instagram: @andrealegarreta)

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de la compositora y cantante mexicana Amparo Rubín. Andrea Legarreta reapareció en su cuenta de Instagram para compartir un conmovedor mensaje en memoria de su tía política. Con ello, no sólo dejó entrever que mantiene una buena relación con la familia de su todavía esposo, Erik Rubín, sino que demostró su cercanía a la compositora de ‘Corre, vuelo, me acelero’.

“Hoy en el cielo están de fiesta… La gran Amparo Rubin voló alto para hacer música celestial…Para alegrar a todos con su gran calidez, sensibilidad y talento… Ampa amada, te guardo en mi corazón y en mis recuerdos con mucho amor… Gracias por tu ternura, tus consejos, apoyo y deliciosas conversaciones…”, comenzó.

“Gracias por tu amor a nuestra familia, a nuestras niñas y tus enseñanzas musicales… Los seres maravillosos como tú, NUNCA se van… Se quedan en la memoria del corazón… Tu música que nos marcó a varias generaciones resuena fuerte en el soundtrack de nuestras vidas!! Corre, vuela y acelérate directo al cielo, a los brazos de tus amores y a los brazos De Dios… Gracias por tanto!! Te amamos Ampa!! Besos hasta el cielo!! Mi amor a toda mi familia Rubín, los amo y abrazo con el corazón!!!”.

Andrea Legarreta mostró algunas fotografías de sus hijas con Amparo Rubín. (Instagram: @andrealegarreta)

¿Qué se sabe sobre la muerte de Amparo Rubín?

Durante la mañana de este 06 de enero se dio a conocer que Amparo Rubín había fallecido. La compositora fue oriunda de Puebla y en su juventud se mudó a la Ciudad de México para iniciar sus estudios universitarios.

Aunque estuvo un tiempo en la carrera de comunicación, las letras españolas fueron lo suyo, pues de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) las estudio durante tres años. También contó con aprendizajes en filosofía y guitarra.

Después de que se anunciara su deceso en Venga la Alegría Fin de Semana, varios artistas y conocidos del medio lamentaron su partida.

El cantante no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que hasta hace unas horas estaba con Andrea Legarreta y sus hijas en común de viaje. (Facebook: Amparo Rubín)

“Hoy se adelanta Amparo Rubín, cantautora fundamental para la historia emocional de muchos, para mí, amiga entrañable, querida, queridísima”, colocó Patricia Reyes Espíndola.

En este sentido, María Sorté también compartió una imagen de la compositora en sus redes y envió sus mejores deseos a la familia.

Respecto a la trayectoria artística de Amparo Rubín, destacan algunos éxitos que tuvo como Corro, vuelo, me acelero, que fue una de las melodías más representativas de Timbiriche.