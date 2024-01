Marcello Lara de Moderatto denunció robo en taxi de aplicación: “Ya apagó el celular”

Lara participó en la más reciente edición de MasterChef Celebrity (Foto: Instagram)

El músico Marcello Lara, aún integrante de la banda Moderatto, fue víctima de un robo luego de haber abordado un vehículo contratado por aplicación para trasladarse en la ciudad de Mérida, Yucatán.

El músico, también conocido por su reciente participación en MasterChef Celebrity compartió su “odisea” en su cuenta de Twitter, donde durante varias horas se mantuvo al tanto de lo que la empresa Uber le notificara respecto al robo de su teléfono celular, sin obtener respuesta.

“Oye @Uber_MEX sigo esperando que alguien me ayude a poder entrar a mi cuenta, para hablarle al chofer del coche donde olvidé mi celular. Obvio el chofer ya lo apagó y ustedes nomás ni sus luces. Error mío el olvido, sin duda, pero es increíble que no pueda entrar a mi cuenta”, escribió el también conocido como “Burgerman” en un primer momento.

“Oye @Uber_MEX Hacen imposible acceder a mi cuenta. Ahora lleva toda la tarde dando vueltas con mi celular apagado el chofer (tengo find my phone de iPhone). Hice el procedimiento para que me asistieran, pero desde las 16:45 no me contestan” añadió después.

Moderatto se encuentra en plena gira de despedida (Foto: Fb/Moderatto)

El guitarrista de temas como Ya lo veía venir y Sentimettal, notablemente desesperado, anotó más tarde. “Oye @Uber_MEX quiero pensar que más bien voy dando por perdido el celular y hablo a @Telcel para ir iniciando la cancelación. O, si tienes alguna idea de qué debería de hacer, me la compartes? Ya van casi 6 horas desde que olvidé el cel en un coche de uno de tus colaboradores”.

“Oye @Uber_MEX No estaá tan difícil la cosa. Si el chofer hubiera querido devolverlo, sabe perfectamente dónde me dejó. Pero como tú no me ayudas a entrar a mi cuenta, no puedo llamarle ni hacer nada más que esperar a tu ayuda. No sabes el nivel de frustración”, expresó después.

Incluso el músico conocido como “Mick Marcy” en Moderatto, adjuntó capturas de pantalla de la localización de su dispositivo, pero no fue suficiente para captar la atención de la compañía internacional de taxis por aplicación. “Oye Uber, mira, ahí está mi teléfono”, “Oye Uber, él fue quien me llevó y se quedó mi celular”.

El músico incluso señaló la ubicación del taxi, pues puedo geolocalizarlo (Foto: X)

Más tarde, el también empresario compartió la respuesta que le envió Uber: “Hola Marcelo: Nos pusimos en contacto con el Socio conductor y desafortunadamente nos confirmó que no encontró ningún teléfono en el vehículo. Entendemos que no es la respuesta que esperabas escuchar, para evitar que este tipo de eventos sucedan, queremos recomendarte que en el futuro siempre revises tus objetos personales antes de abandonar el vehículo”.

“Como mencionan nuestro Términos y Condiciones, Uber no se puede responsabilizar por objetos olvidados al interiuor del vehículo. Si tienes alguna evidencia de que el Socio conductor tiene tu artículo, pero se niega a devolverlo, te recomendamos que levantes una denuncia con las autoridades”, añade la respuesta.

El músico se mantuvo monitoreando la actividad del taxi que contrató (Foto: X)

Ante ello, el músico no pudo ocultar su frustración y anotó: “Gracias @Uber_MEX Aquí acaba la saga. Con todo y que estuve viendo toda la tarde cómo iba y venía por todo Mérida con mi celular, el conductor dice que no lo tiene. Ni hablar. Ya lo daba por perdido. Gracias por nada”.

Esta situación no pasó por alto entre sus seguidores y muchos de ellos le mostraron su apoyo ante el lamentable robo del que fue víctima.