Este es el cartel completo del festival México Metal Fest 2024 en la CDMX

El MxMF se llevará a cabo el 16 y 17 de noviembre en el Velódromo Olímpico en la Ciudad de México. (Foto: Cinthia Flores)

Uno de los festivales más esperados por los fans del metal en México anunció su inminente transformación. Tras siete años de realizarse en Monterrey, el MxMF Fest llegará a la Ciudad de México el próximo 16 y 17 de noviembre de 2024.

El recinto que recibirá a grnades bandas del género será el Velódromo Olímpico de la CDMX. Otro de los cambios se vio reflejado en el nombre, ya que ahora las siglas MXMF toman mayor relevancia, convirtiéndose de ahora en adelante en su nueva marca.

Como primer anuncio en esta nueva sede, el festival finalmente confirmó la participación de los legendarios At The Gates, la aclamada banda de death metal melódico. La influyente banda sueca es reconocida por combinar la brutalidad con armonías melódicas. Entre los discos que han marcado su trayectoria destaca The Red In The Sky Is Ours, Terminal Spirit Disease y Slaughter of the Soul.

Cartel completo

En los días posteriores al primer anuncio se unieron a la alineación del MxM Fest bandas nacionales e internacionales como: Mayhem, Gutalax Necrophobic, Death Angel, Amorphis, Overkill, Anthrax Chelsea Grin, Masacre, Urtikaria Anal, Tulkas, Hate, Arkona, Katatonia, Enslaved, Possessed, Legion Of The Damned, Venom Inc., Benediction, Carpathian Forest y Watain.

Nuevas bandas se unen a la alineación del México Metal Fest 2024. (Facebook MxMF)

Por su parte Cacique Entertainment comentó que todavía faltan más grupos que formarán parte del cartel oficial, los cuales serán confirmados próximamente.

De las agrupaciones más esperadas destaca Chelsea Grin, los oriundos de Utah cuentan con siete álbumes de larga duración y dos EP’s. Han sido reconocidos como uno de los actos contemporáneos más sobresalientes en la última década. En esta ocasión presentarán en México su más reciente producción lanzado por separado entre 2022 y 2023, Suffer In Hell y Suffer In Heaven.

Boletos y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Boletia y en puntos de venta oficiales en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Abonos Preferentes

Preferente Fase 1: 4 mil 800 pesos

Preferente Fase 2: 5 mil 200 pesos

Preferente Fase 3: 5 mil 600 pesos

Preferente Fase 4: 6 mil pesos

Precios de los abonos para el festival MxMF 2024. (Facebook MxMF)

Abonos Generales