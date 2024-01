Sugey Ábrego fue acosada y perseguida por presuntos narcotraficantes en la CDMX

La actriz Sugey Ábrego estuvo en peligro al ser acosada por presuntos narcotraficantes Foto: Cuartoscuro

Sugey Ábrego es una actriz de teatro y modelo de OnlyFans que ha sido considerada, y postulada públicamente, como la próxima gran vedette de nuestro país, llamando la atención de la opinión pública y generando temas de conversación por sus atrevidas fotos que comparte en sus redes sociales.

Sin embargo, también existía el riesgo de llamar la atención de las personas equivocadas (aunque cabe aclarar que esto no debería ocurrir bajo ningún motivo) pues recientemente la también influencer reveló que se sintió en peligro después de que fuera acosada y perseguida por presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con las palabras de Sugey Ábrego, ella se encuentra de temporada con una obra de teatro por lo que recurrentemente estar en uno de estos escenarios trabajando es una de sus actividades más comunes las cuales se habían realizado sin ningún contratiempo, hasta ahora, lamentablemente.

La actriz es una de las mexicanas más famosas por su contenido erótico. (Foto: Instagram)

Sugey Ábrego ha mantenido en secreto la dirección de su vivienda, algunos de sus trabajos, horarios y demás con el fin de salvaguardar su integridad y su seguridad; sin embargo, ella misma aseguró que cuando va a los teatros entonces se ve un poco vulnerada porque personas que frecuentan el sitio sabe el lugar por el que salen los actores y actrices.

Además es posible que puedan esperarla a la salida para más o menos calcular su salida. Aunque lo anteriormente mencionado tiene relación con los momentos de terror que ella vivió, todo comenzó cuando en una de sus funciones, realizada en la Cuautla, pero que finalmente el problema llegó a la Ciudad de México, fue visitada por una persona escoltada que presuntamente pertenecía al crimen organizado.

Además, función tras función, era visitada por el mismo sujeto, pero cada vez estaba acompañado por un mayor número de “escoltas”. Así lo contó Sugey Ábrego:

La actriz contó sus momentos de terror cuando fue perseguida por integrantes del crimen organizado Crédito: YouTube: Imagen Entretenimiento

“Cómo le dices que no a una persona que tiene el poder de disparar un arma... tuvimos una función... no nos quedamos a dormir porque en la segunda hubo tres hombres que evidentemente pertenecían a... no era un público cualquiera y entonces nos regresamos... sigue pasando esto”.

Ella dijo que el hombre frecuentó muchas funciones y cada vez llevaba una mayor cantidad de “guaruras” lo que se le hizo muy extraño. Fue su productor quien le pidió que se retirara del lugar de manera inmediata al término de la función.

Pero lamentablemente tuvo un problema mayor pues el domingo en que ocurrió la última función, la estaban esperando a la salida del teatro a bordo de un vehículo que comenzó a seguirlos y todo se convirtió en una persecución.

Sugey Ábrego es también una actriz de teatro. (Instagram @sugeyabregotv @alonzomercado)

Esto fue lo que dijo la actriz de teatro:

“Me estaban esperando afuera del teatro, había un coche... sabían a qué hora terminaba, el último domingo eran 4 sujetos persiguiéndome, yo me tuve que orillar ahí en División del Norte y pedí auxilio a las autoridades... en un teatro la gente sabe por dónde sales... claro que da miedo... venía tensa... siempre hay que estar cambiando las medidas”.

Por el momento no informó si impondrá una denuncia o si recurrirá a otras medidas como viajar con un cuerpo de seguridad.

(Instagram/@sugeyabregotv)

Sugey Ábrego quiere colaboración con Isabel Madow

Es muy común que en la actualidad se vean colaboraciones entre famosos dentro de las plataformas de OnlyFans, es por ello que Sugey Ábrego pidió, ante un encuentro con los medios de comunicación, compartir fotos y videos al lado de la modelo y actriz Isabel Madow y publicarlas en sus respectivas páginas de contenido erótico.

Sin embargo, hasta el momento Isabel Madow no emitió respuesta de ningún tipo hacia la considerada como “la nueva vedette” de México.