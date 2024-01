Murder on the Dancefloor: la vez en que Sophie Ellis-Bextor cantó en Hoy la canción que volvió al top en 2024

Sophie Ellis-Bextor estuvo en el programa Hoy (Instagram)

Saltburn es una película que se volvió muy popular entre los últimos días de 2023 y los primeros de 2024, algunas de sus escenas fueron descritas como “demasiado explícitas” y mucha gente incluso dijo que no se recomendaba verla en familia; sin embargo, una de las secuencias más inolvidables está musicalizada con Murder on the Dancefloor, así que el tema de Sophie Ellis-Bextor regresó al top de reproducciones en varias plataformas de música.

Aunque la canción se estrenó en el 2001, recientemente se volvió hasta una tendencia de TikTok por todas aquellas personas que están opinando y comentando la película de Saltburn, dirigida por Emerald Fennell.

Un año después de que su canción se convirtiera en un éxito, Sophie Ellis-Bextor visitó el estudio del programa Hoy para interpretar Murder on the Dancefloor, en su momento los presentadores encargados de entrevistarla fueron Juan José Ulloa y Gloria Calzada.

Sophie Ellis-Bextor en Hoy, Maite Perroni estaba bailando detrás de ella (Captura de pantalla/Hoy)

En la grabación, destacó que cuando terminó de cantar, Gloria Calzada le dijo “Wow, eres muy británica”, pero en inglés (Wow, you’re very british).

Curiosamente, hace casi un año se generó la tendencia de “momentos que me mantienen humilde”, por lo que las personas en redes sociales recordaron Sophie se mantiene así por haber visitado el programa Hoy.

Durante la interpretación del tema que está en el top 10 de Apple Music en 2024, hubo algunas personas que hicieron una coreografía detrás de la británica, entre ellas se encontraba Maite Perroni, cerca de la escena también una maniquí vestida de novia, así como otras dos con moda de la época, sobre el escenario estaban un par de músicos.

Murder on the Dancefloor fue el tema que la británica interpretó en el show y ahora la canción se popularizó Crédito: Televisa

La grabación fue recuperada por muchas personas y resubida a varias redes sociales, resulta oportuno recordar este momento ahora que Murder on the Dancefloor está en tendencia nuevamente.

En 2019, una cuenta que ya no existe publicó el video y llegó hasta el perfil oficial de Sophie Ellis-Bextor, quien en su momento lo citó y escribió “Es sorprendente”, una de sus fans le respondió diciendo que le daba pena ser mexicana, a lo que la cantante respondió “No estés avergonzada ¡Amé estar ahí!”.

De esta forma la cantante de Get Over You dejó entrever que para ella no significó un momento incómodo, si no que recuerda con mucho gusto la experiencia.

Esto opinó la cantante británica sobre su presentación en el programa Hoy (X/@AletzAGoGo)

La canción Murder on the Dancefloor relata la historia de una mujer que es cautivada por un hombre en la pista de baile, pero se trata en realidad de un juego emocional, pues el chico sólo la quiere para darle celos a su ex pareja, así que ella lanza varias indirectas y se centra en disfrutar.

En 2018, la cantante explicó que la canción relata perfectamente la situación de alguien que pudo ser humillada o utilizada, pero toma la decisión de reaccionar de una mejor manera, pues el trato hostil de alguien más no le impide divertirse.

En redes sociales hay muchas opiniones sobre lo que ocurre en la película Saltburn cuando suena esa canción, pero revelar qué secuencia es sería como arruinar gran parte de la trama de esta historia. Aún así, aquí hay una reseña con spoilers.

De qué trata Saltburn y por qué recomiendan no verla en familia

Saltburn (Créditos: Prime Video)

La historia sigue a Oliver Quick —interpretado por Barry Keoghan— siendo invitado por Félix —interpretado por Jacob Elordi, de Euphoria— a la mansión de su familia, la cual se ubica en Saltburn. Ambos son estudiantes de Oxford.

Hay algunas escenas que impactaron fuertemente a la audiencia, pues tienen contenido sexual que les resultó desconcertante, es importante mencionar que la película Saltburn está disponible en Amazon Prime Video y tiene clasificación R, por lo que TikTok se llenó de recomendaciones que aconsejaban no invitar a toda la familia a verla.