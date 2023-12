Todo en esta escena de “Saltburn” es real... incluido el miembro de Barry Keoghan

Luchando por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton (Jacob Elordi), que le invita a Saltburn, la extensa finca de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable.

Cuando Emerald Fennell nos presentó a Barry Keoghan danzando desnudo, sabía bien la respuesta que estaba por conseguir. La ganadora de un Óscar y directora de Saltburn, estrenó su última obra de comedia negra en la plataforma de Prime Video, generando un revuelo en la comunidad cinematográfica y sobre todo, en las redes sociales, donde los comentarios polarizantes se produjeron desde todos los frentes: o la odias o la amas. ¡Atención, spoilers más abajo!

Te puede interesar: “Es porque están excitados”: la directora de “Saltburn” defiende la película con un controversial argumento

La película presenta al actor irlandés en el rol de Oliver Quick, un joven estudiante de la Universidad de Oxford que es seducido por el aristócrata Felix Catton (Jacob Elordi) e invitado a mundo de derroche y riqueza dentro de una ostentosa residencia. Su osada interpretación refleja un progreso desde la pasión a la furia, demostrando hacia el final su perversa ambición oculta entre mentiras y manipulaciones.

La lujuriosa película protagonizada por Barry Keoghan, "Saltburn", generó polémica en redes sociales por sus escenas explícitas. (Créditos: Prime Video)

El triunfo simbolizado en una profanación

El largometraje alcanza su cenit en los minutos finales, mostrando a Keoghan al natural, bailando con júbilo al ritmo de “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor en el salón principal de la mansión. La representación creativa de su desnudez no formaba parte del guion inicial. En su lugar, debía dar un paseo matutino para luego, sentarse pacíficamente a comer unos huevos revueltos como desayuno. Pero la imagen carecía de fuerza.

Te puede interesar: Lujuria, poder y escenas de sexo incómodas: la película más polémica de 2023 llegó a streaming

“Una caminata no tenía ese triunfo poscoital”, reveló Fennell a Entertainment Weekly. “Si todos hemos hecho bien nuestro trabajo, estás del lado del protagonista. No te importa lo que haga, puede repugnarte completamente, pero a la vez estás de su parte. Es como bailar con el diablo”, añadió.

Barry Keoghan protagoniza esta historia llena de misterio y erotismo. (Créditos: Prime Video)

Para aquellos espectadores que cuestionan la autenticidad del miembro mostrado en pantalla, el propio actor confirmó que, en efecto, filmó la escena sin ropa y sin ninguna prótesis, alcanzando un grado de vulnerabilidad pocas veces visto para un rol masculino. “Era mi posesión, mi lugar. [Estaba demostrando] confianza plena en que podía hacer lo que quería en esa fortaleza”, dijo. La escena fue el resultado de 11 tomas, buscando la representación perfecta del momento.

Te puede interesar: Navidad para fans del terror: 5 películas con historias tenebrosas para salir de la rutina festiva

En una conversación con Vulture, Polly Bennett, encargada de la coreografía, destacó la habilidad del interprete para comprender su cuerpo de un modo atlético y cómo esta consciencia física enriqueció la narrativa a través de su lenguaje corporal. “Él va hacia la puerta, se echa hacia atrás, ve la habitación, mira las fotos de la familia al pasar. No era necesario que sea un profesional, solo sentía el ritmo, como cuando tienes la música sonando y estás despreocupado”, finalizó.

"Saltburn" es una comedia negra protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi. (Créditos: Prime Video)

Sinopsis y dónde ver “Saltburn”

Sinopsis: “La ganadora de un Oscar, Emerald Fennell, nos trae una hermosa y perversa historia de privilegio y deseo. Luchando por encontrar su lugar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) se ve arrastrado al mundo del encantador aristócrata Felix Catton (Jacob Elordi), quien lo invita a Saltburn, la residencia de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable”.

Saltburn está disponible en la plataforma de Prime Video.