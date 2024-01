Estos fueron los mejores memes que dejó la supuesta golpiza a León Larregui en París

León Larregui publicó que fue golpeado en París, pero borró sus tuits (Captura de pantalla/X @LuisValLe_A)

León Larregui pidió ayuda a través de sus redes sociales porque lo habría golpeado y humillado en París; sin embargo, su mensaje sorprendió a sus fans ya que los tuits en los que pidió apoyo eran confusos, los borró y, principalmente, pidió a la mafia mexicana.

Entre las cosas que publicó el vocalista de Zoé en su cuenta de X, se podía leer: “Banda mafia París me acaban de madrear unos put**s. Rue Mabullion et rue Abillion”, “No hay mexican mafia en París? O sea, no hay sstor solos xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y humillaron”, se podía leer en sus mensajes.

Minutos después, eliminó todos, pero para ese momento decenas de internautas ya le había tomado captura de pantalla a los tuits y difundieron lo que escribió por todas las redes sociales, a partir de esto fue que surgieron memes.

(Captura de pantalla/X)

Hubo quienes se burlaron del hecho de que Larregui presuntamente fue agredido en un antro de Francia y tuvo que recurrir a redes sociales para pedir apoyo. Incluso pusieron situaciones imaginarias en las que el cantante habría tenido que ir a la embajada de México en dicho país.

(Captura de pantalla/X)

No sólo hubo usuarios que se burlaron de la desafortunada situación que el intérprete de Brillas habría sufrido, sino que también recordaron ocasiones anteriores en que León ha acusado haber sido golpeado.

(Captura de pantalla/X)

Lo compararon con Alfredo Adame ya que, cabe recordar, hace 10 años también se volvió un meme cuando fue arrestado, pues estaba ebrio y acusó que los policías que lo detuvieron lo habrían agredido.

(Captura de pantalla/X)

En ese mismo tenor, algunos usuarios incluso recordaron el discurso que dio a los medios cuando fue detenido en 2010, pues acusó a Marcelo Ebrard -quien entonces era jefe de Gobierno- de que lo hubieran arrestado por caminar borracho. “Para mí es anticonstitucional que te paren caminando. Sí, uno ya no puede caminar ebrio en la calle, es anticonstitucional y es un pinc** fascismo del pinc** Ebrard”, dijo en ese entonces el cantante.

(Captura de pantalla/X)

Aunado a eso, ya que los tuits eran confusos y con varias faltas de ortografía, algunos internautas señalaron que los habría publicado mientras estaba ebrio.

(Captura de pantalla/X)

(Captura de pantalla/X)

(Captura de pantalla/X)

Pese a que fue tema de burla para algunos, otros se preocuparon por el estado del intérprete ya que, de haber sido verdad que fue golpeado, podría estar en riesgo.

Comentarios como: “Se burlan de lo de León Larregui pero la neta sí está de la verg* que te madreen y roben en el extranjero y más si vas solo”, “Como diría mi León Larregui, hay que armar una revolución y no de amor”, “¿Cómo que unos franceses se madrearon a León Larregui @SRE_mx haz algo”, mostraron su apoyo a Larregui.

Hasta el momento, León no ha vuelto a utilizar sus redes sociales para hablar sobre la presunta agresión que sufrió en París.

(Foto: Cuartoscuro)

Las últimas controversias de León Larregui

La golpiza que supuestamente sufrió el vocalista de Zoé ocurrió tan solo a unos meses de que lo criticaran por su presentación sorpresa en el Corona Capital 2023 junto a Phoenix.

León se subió al escenario junto a la banda francesa para cantar Artefact, canción que recientemente habían lanzado.

Aunque a muchos de sus fans emocionó ver esta colaboración en vivo, a algunos otros no les gustó porque Larregui supuestamente no cantó, sino que hizo playback. Esto no molestó sólo a quienes se quejaron de su desempeño, pues León también se mostró molesto.

El cantante se defendió, negó haber hecho playback y señaló que fue un problema de sonido. Además, aclaró que en muy pocas ocasiones ha recurrido a esta herramienta.