Critican a León Larregui por supuestamente hacer playback con Phoenix en el Corona Capital

León Larregui fue acusado de hacer playback en el Corona Capital, pero él se defendió (Cuartoscuro)

Una de las grandes sorpresas del primer día del Corona Capital 2023, fue la invitación de Phoenix a León Larregui al escenario para interpretar por primera vez su colaboración, Artefacts; sin embargo, no a todo el público le agradó la idea.

Pese a que los videos del momento en que cantaron están llenos de gritos de emoción por fans que esperaban ver a la banda reuniéndose con el vocalista de Zoé, en redes sociales las reacciones fueron completamente diferentes, pues internautas resaltaron que León habría hecho playback en la única canción que interpretó con Phoenix.

Y es que en algunas partes de Artefacts, el cantante movía el micrófono de su boca y aún así se escuchaba su voz cantando, por lo que en los comentarios de los videos comenzaron a señalar que León no estaba cantando, o al menos no era su voz lo que se escuchaba, sino que era la pista.

Internautas señalaron que el vocalista de Zoé no cantó en vivo en el Corona Capital. Crédito: Corona Capital

“Estaba en primera fila y sí hizo playback, hasta el vocalista de Phoenix se sacó de pedo”, “Obvio es playback”, “Horrible su playback del León”, se puede leer en los comentarios de los videos del momento.

Asimismo, en X, antes Twitter, el nombre de León Larregui se volvió tendencia, tanto por aplausos a su presentación con Phoenix, como críticas.

León Larregui negó haber hecho playback con Phoenix

No obstante, el intérprete de Brillas se defendió y negó haber usado playback en su participación en el Corona Capital, inclusive señaló que en toda su carrera máximo cinco veces ha recurrido a esta herramienta.

El cantante respondió a varios comentarios en los que internautas lo criticaron por su supuesto playback (X/LeonBenLarregui)

Lo que habría sucedido ayer habría sido por decisión del equipo de sonido de Phoenix, que habrían puesto la pista con la voz de León por error, según explicó él en X:

“Qué ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusandome de playback. Las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si deshonroso, recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años...

“Lo que pasó ayer está fuera de mi control, ni es Zoé ni es León, sólo los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas. Si quieres hablar de playback, preguntale a tu mamá”, escribió en respuesta a un usuario que lo criticó.

El cantante agradeció a la banda por la invitación y se defendió ante lo que pudo haber sido un error de los técnicos (Instagram/@leonlarregui)

Hubo fans del cantante que lo defendieron, aseguraron que sin importar lo que sucedió en el Corona Capital, están satisfechos con la inesperada colaboración. “Es una pena que a veces nos creamos jueces de La Voz”, “Estuviste ahí y eso es lo ching*n”, “Te creemos mi León, y aunque hubieras hecho playback, a ti te lo perdonamos”, reaccionaron internautas a su mensaje.

Por su parte, el intérprete de Amantes agradeció a Phoenix el haberlo invitado y cumplir con las peticiones de sus fans.

León Larregui ya ha sido acusado de hacer playback

Esta no es la primera vez que internautas acusan a Larregui de supuestamente hacer playback, en el comienzo de su actual gira, Prismarama Tour por México, en redes sociales señalaron que habría cantado con una pista encima, ya con su voz incluída.

Los asistentes captaron una anomalía Durante su show en Querétaro Crédito: (TikTok/@lizmartinez99546/@jdjajsjaknsnx)

Los señalamientos comenzaron en el concierto en Querétaro, que se realizó el 1 de julio en el Auditorio Josefa.

En aquella ocasión sucedió lo mismo, León apartaba el micrófono y se seguía escuchando su voz aunque no estuviera cantando, pero sus fans aclararon que esto no significaba que era playback, sino que en sus shows acostumbra a usar secuencias de voces como apoyo. Esa vez, el cantante no respondió a los comentarios.