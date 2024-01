León Larregui fue golpeado y humillado en un antro de París

León Larregui (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves 4 de enero, León Larregui, vocalista del grupo Zoé, sorprendió a sus seguidores al escribir extraños mensajes en su cuenta de X, antes Twitter, donde denunció haber sido golpeado y humillado en un antro de la ciudad de París. De igual forma, pidió ayuda para proceder legalmente.

En redes sociales, el músico escribió este mensaje: “¿Alguien que me ayude legalmente? Me acaban de golpear afuera de un antro”. Y es que no fue el único tuit que encendió las alarmas, pues también escribió otros cuya redacción era bastante confusa.

“Banda mafia Paris me acaban de madre*r unos p*tos. Rue Mabillon et rue Abillon”, escribió. El cantante añadió que además de haber sido golpeado, sufrió de discriminación y, aparentemente, también habría sido humillado.

“No hay mexican mafia en Paris? Osea no hay sstoy solo xon sta disceiminacion? Ya me golpearon y me humillaron”. Y es que algunos internautas aseguran, interpretando los mensajes de Larregui, que éste estaba en estado de ebriedad.

Estos fueron los mensajes que León Larregui escribió en X, antes Twitter Foto: Twitter/LeonBenLarregui

Luego de que el intérprete de Labios rotos se volviera tendencia en redes sociales, borró todas las publicaciones relacionadas a la supuesta agresión vivida en París. Hasta ahora, ni el cantante ni ningún colaborador de su equipo a dado actualizaciones del caso y, por supuesto, no se saben los detalles de la situación.

Agresión a León Larregui provocó memes en las redes sociales

Mientras que algunos seguidores del vocalista de Zoé manifestaron su preocupación en las respuestas de los mensajes, otros aprovecharon la situación para crear memes y tomar la situación con humor. Algunas personas recordaron el altercado que hace años protagonizó Larregui con la policía en la Ciudad de México, tras ser detenido en estado de ebriedad.

“Tú dime a quién nos madream*s León Larregui y yo saco mi pistola de balines”, “León Larregui vino a Twitter, hizo su des... y se fue, storitaim por favor”, “Me parece anti constitucional y pinch* fascismo que se hayan madread* a León Larregui”, “Me saca un buen de onda León Larregui”, “Sí se ve que el León Larregui es bien catarrita en la ped*” y " Y así inicia la II Guerra de los Pasteles porque golpearon a León Larregui unos franceses”, fueron algunos de los comentarios que internautas escribieron en X, antes Twitter.

León Larregui (@seer.chs/Instagram)

León Larregui y las redes sociales

No es la primera vez que el cantante provoca controversia en X, antes Twitter. Ya anteriormente sus publicaciones han protagonizado los primeros lugares de las tendencias en redes y ha provocado conversación en torno a su nombre.

Recientemente, el intérprete de Brillas fue acusado de hacer playback durante su presentación junto a Phoenix en el Corona Capital. Los fans le hicieron llegar por redes sociales quejas como: “Estaba en primera fila y sí hizo playback, hasta el vocalista de Phoenix se sacó de pedo”, “Obvio es playback”, “Horrible su playback del León”.

Por supuesto, el vocalista no dudó en soltar una incendiaria respuesta: “Qué ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusandome de playback. Las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si deshonroso, recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años. Lo que pasó ayer, está fuera de mi control, ni es Zoé ni es León solo, los ingenieros de la sala de esta banda decidieron por nervio o por error irse con las pistas. Si quieres hablar de playback preguntale a tu mamá”.