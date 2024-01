Esta es la razón por la que Alexis Vega se habría negado a jugar con Cruz Azul para el Clausura 2024

El fichaje de Alexis Vega con Cruz Azul se cayó Foto: TW Alexis Vega / Cruz Azul

Se acabó, lo que parecía ser una oportunidad para Alexis Vega de rehacer su carrera en otro club alejado de Chivas, no se concretó. Cruz Azul intentó firmar al delantero del Rebaño Sagrado e incluirlo en su planilla para el Clausura 2024 de la Liga MX, incluso Santiago Giménez le sugirió a Vega aceptar la oportunidad.

Pero, después de unas semanas de diálogo y conversación, el fichaje se cayó y la directiva cementera ya no tendría interés en el jugador, por lo que buscaría otras opciones para reforzar la delantera.

Desde que surgió el rumor de que el equipo de la Máquina Cementera buscaría a Alexis Vega para el 2024, la afición mostró interés en el proyecto, pero otros más advirtieron de los riesgos que implicaba por su pasado reciente que le costó ser separado del Rebaño Sagrado por un tiempo.

Y es que, este motivo habría orillado a la directiva encabezada por Iván Alonso a buscar una protección en la contratación de Vega, tema que no le habría agradado al delantero, por ello las negociaciones empezaron a entorpecerse.

¿Por qué Alexis Vega no firmó con Cruz Azul?

Oficial, Chivas otorgó perdón a Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez (EFE/Francisco Guasco)

Según reportó Fernando Esquivel, periodista deportivo, el conjunto de La Noria se cansó de esperar la respuesta de Vega. A pesar de que el diálogo iba avanzado, al momento de llegar al tema del sueldo y cláusulas, Alexis habría frenado todo y se habría negado a aceptar ciertas cláusulas.

Dichas cláusulas consideraban temas de rendimiento y disciplina, pues luego de su polémico comportamiento en Verde Valle —que le costó perderse dos semanas del campeonato—, Cruz Azul no estaba dispuesto a arriesgarse de tal forma, por lo que le habría pedido cierto compromiso al medallista olímpico de Tokio 2020.

Además de garantizar un comportamiento profesional dentro y fuera de la cancha, los celestes también querían asegurar que con ellos el futbolista retomaría su serie goleadora; ya que a diferencia de su último torneo con Chivas, las lesiones y las indisciplinas lo alejaron de ser referente en su club.

Más tarde, León Lecanda de ESPN confirmó que Cruz Azul perdió total interés de fichar a Alexis Vega, pues no solo las cláusulas habían sido impedimento, sino que también no estuvo dispuesto a negociar su condición salarial en el equipo de La Noria.

Alexis Vega le reclamó a Tito Villa y pidió que informara adecuadamente(Instagram)

Estos factores entorpecieron el poco avance que llegó a tener la directiva celeste, por lo que al final optaron por abandonar el proyecto y ahora está más lejos el fichaje de Vega.

Alexis Vega discutió con Tito Villa por Cruz Azul

En medio de todos los rumores del fichaje de Cruz Azul y Alexis Vega, el periodista Emanuel Tito Villa criticó a Vega por no aceptar las negociaciones de los cementeros. Fue por medio de redes sociales que escribió lo siguiente:

“Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer! Encima con los antecedentes recientes que tiene! La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas! Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera, y encima se pone los moños el buen Alexis… Quién sigue?”.

De inmediato Alexis Vega le reclamó y pidió que informara adecuadamente.

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios. ¡Abrazo!”, fue lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter (ahora X).