Ésta es la canción de salsa inspirada en la ruptura de una relación amorosa de Julieta Venegas

Julieta Venegas inspiró uno de los más grandes éxitos interpretados por Luis Enrique (REUTERS/Marcelo del Pozo)

Con el paso de los años, el género de la salsa se ha rezagado ante la emergencia de otros géneros de diversos países de América Latina. Uno de los éxitos que ha destacado mayormente en las últimas décadas fue grabado por un cantante nicaragüense y se inspiró en una historia amorosa vivida por la cantante mexicana Julieta Venegas y el vocalista de “Bacilos” Jorge Villamizar.

“Yo no sé mañana”, el primer tema incluido dentro del álbum Ciclos del cantante Luis Enrique fue galardonada con un Grammy Latino en el año 2009 por la mejor canción tropical, aunque también estuvo nominada en la categoría de mejor canción del año.

Enmarcada en la corriente de salsa romántica, fue escrita por Jorge Villamizar y Jorge Luis Piloto. Entre acordes melancólicos, narra la historia de una parte de la relación sentimental que el primer autor, y vocalista de la banda “Bacilos”, vivió con la compositora y cantante mexicana Julieta Venegas.

Jorge Villamizar, líder de Bacilos, era pareja de Julieta Venegas

¿Cuál es la historia detrás de la canción “Yo no sé mañana” y por qué se vincula con Julieta Venegas?

El 17 de octubre del año 2005 se dio a conocer la ruptura amorosa entre Julieta Venegas y el colombiano Jorge Villamizar, vocalista de la banda Bacilos. En una nota de la época escrita por el medio especializado en espectáculos Los 40 principales se dio a conocer la declaración con la que la artista mexicana notificó el final de su relación amorosa.

“Pasamos un buen tiempo juntos y decidimos tomar caminos separados”, aseguró en una serie de declaraciones emitidas durante el “Festival Presidente de Música Latina de Santo Domingo”.

Aunque la declaración de Venegas pareció poner fin a la historia vivida con Villamizar, meses más tarde fue escrita para la posteridad en una melodía que pondría a bailar a millones de personas alrededor del mundo.

Luis Enrique volvió al estrellato en 2009 con el álbum Ciclos (Foto AP/Alan Díaz, archivo)

Durante una entrevista con Alexis Valdés, Jorge Luis Piloto, productor, compositor y arreglista cubano encargado de la composición de la canción “Yo no sé mañana”, en coautoría con Jorge Villamizar, recordó el contexto en el que la canción tuvo su origen. Y es que en aquel entonces firmó a la banda “Bacilos” para catapultar el éxito “Mi primer millón”.

“Un día me llamó para almorzar y le empecé a preguntar que como le iba con fulana (Julieta Venegas). Me dijo: ‘Ah, no. Se complicó porque ella quería una relación más estable y quiere hijos. Yo ya vengo de un divorcio y tengo hijos. No tengo tantos planes. A parte yo no sé que va a pasar mañana conmigo’, eso fue en un restaurante peruano”, recordó.

A Piloto le interesó la historia y lo invitó a que continuaran la charla en otro sitio donde pudieran componer. Fue ahí cuando comenzó a enunciar la vivencia de Villamizar con los acordes de una guitarra. “En un momento me dijo: ‘para, porque estás cantando lo que te acabo de contar’”, dijo, y fue en ese momento en el que quedó escrito el popular coro de la pieza musical:

Julieta Venegas es una de las cantantes más exitosas de México (Instagram tecatepalnorte)

“Yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o a odiarnos. Yo no sé mañana quién va a estar aquí”.

Años después, cuando Luis Enrique se encontraba trabajando en la producción de su álbum Ciclos, Piloto le envió una serie de canciones, pero no lo convencieron del todo. Su exigencia era contar con una canción de autor, por lo que el compositor cubano recordó la pieza que compuso en compañía de Villamizar en el año 2007.

Fue así que “Yo no sé mañana” se convirtió en la primera canción del álbum que Luis Enrique lanzó en el año 2009 y la pieza que volvió a posicionarlo en el gusto del público después del éxito obtenido con producciones como Mi mundo y Luis Enrique a finales del siglo XX.