Así suena “La Bebé”, el primer éxito de reggaetón de Peso Pluma, en francés

La canción de Peso Pluma y YNG LVCAS fue tan famosa que se tradujo al francés Crédito: Youtube/Yng Lvcas & Peso Pluma - La Bebe (Remix) [Video Oficial]

El 2023 nos dejó un fenómeno mundial llamado Peso Pluma, que llegó acompañado de una corriente musical llamada corridos tumbados (perteneciente al género regional mexicano) donde al lado de personajes como Natanael Cano, Fuerza Regida, Gabito Ballesteros, entre otros.

Pero no sólo dio tema de conversación por sus temas pertenecientes a este subgénero de la música tradicional mexicana, sino que también tomó la decisión de probar suerte al colaborar en una canción del género urbano, específicamente en el reggaetón, al lado de YNG LVCAS en lo que es su mayor éxito hasta el momento.

Se trata de la popular canción La Bebé que se colocó en los primeros lugares de diferentes listados de plataformas digitales como Spotify y YouTube (donde duró un largo rato como tendencia) a nivel internacional lo que dejaba en claro su éxito fuera de las fronteras de nuestro país, pues YNG LVCAS, al igual que Peso Pluma, también es mexicano.

Peso Pluma probó suerte interpretando canción de reggaetón. (EPA/EFE).

Si bien todos los días escuchamos que tal canción de tal artista tiene millones de reproducciones (incluso miles de millones) acumuladas desde su lanzamiento, pocas veces nos detenemos a pensar cuál fue el alcance del tema en cuestión para que sea escuchada por personas equivalentes a poblaciones totales de diferentes naciones.

Regularmente escuchamos a Peso Pluma en las calles, en el transporte público, en las fiestas o reuniones sociales, y por ello pensamos que es muy popular dentro de la sociedad mexicana, pero la sorpresa es cuando nos damos cuenta que la realidad es mucho más distinta y su impacto es mucho mayor.

Por qué se puede pensar esto. Porque a Peso Pluma y los corridos tumbados son escuchados en diferentes países del mundo, incluso aquellos que no son de habla hispana. Tal es el caso de Francia, donde una persona que entiende nuestro idioma se dio a la tarea de traducir la canción e interpretarla, sin perder el ritmo, en el idioma francés.

El éxito de Peso Pluma y YNG LVCAS fue traducida al francés Crédito: TikTok: dele_gt

El cantante publicó un video donde se le escucha interpretar, sin ningún tipo de error, la famosa canción de Peso Pluma y de YNG LVCAS, si bien tiene poco que él la subió a sus redes sociales, poco a poco se está convirtiendo en un éxito como lo fue en el caso del corrido tumbado Ella Baila Sola.

Pero en este caso en particular dijeron que la canción, que habla de un encuentro fortuito que podría terminar en uno de carácter íntimo, suena elegante pues en el idioma francés todo se escucha así. Esto fue lo que comentaron:

“Perreo coquete”, “Muy bellaquette”, “Qué elegancia la de Francia”, “De pronto no me dan ganas de perrear hasta el inframundo, sino de bailar perreo elegante”, “que hermoso suena todo en francés”, “Así suena como si fuera poema jajaja”, “Así si me gusta el perreo”.

Hubo algunos que mencionaron que sería una buena forma de comenzar a aprender francés pues se les facilita que sea través de la música. Además comenzaron las peticiones de algunas canciones más del reggaetón mexicano como Martillazo, de Dani Flow.

Peso Pluma fue traducido al francés. (Fuente)

Barack Obama es fan de YNG LVCAS y Peso Pluma

La Bebé de YNG LVCAS y Peso Pluma fue todo un fenómeno mundial que incluso forma parte de la lista de canciones de personas ilustres y famosas a nivel internacional, tal es el caso del presidente Barack Obama quien colocó este tema en su top de mejores canciones de 2023.