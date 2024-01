Alberto Vázquez se despide de los escenarios por problemas de salud

Alberto Vázquez, a los 83 años, se retira de los conciertos por salud (Foto: Instagram)

Alberto Vázquez se retira definitivamente de los escenarios a los 83 años por problemas de salud. Así lo reveló su hijo, Arturo Vázquez, quien reveló que el cardiólogo del artista le recomendó evitar las actuaciones en vivo, debido al riesgo que representan para su condición cardíaca.

Aunque el cantante mantiene su voz y energía para grabar, las exigencias físicas de los conciertos suponen un peligro para su bienestar.

“Mi papá está en completa forma para poder grabar, no puede dar conciertos ya porque se lo recomendó el cardiólogo, que mejor se cuidara porque pararse enfrente de 10 mil personas o 30 mil, requiere mucha energía...él todavía puede cantar, lo que no puede hacer es esfuerzos, subir escaleras, bajar escaleras, agitarse, etcétera, por la edad”, contó el actor a Ventaneando.

El intérprete de Maracas, quien ofreció su último concierto en 2022, ha tenido que reorganizar su vida profesional. Según su hijo, Alberto Vázquez encuentra nuevas formas de seguir en el mundo de la música, como la grabación de sus temas favoritos junto a su familia. Arturo destaca que su padre aún puede cantar y desea involucrar a distintos miembros de la familia en este proyecto, transmitiendo así su legado musical.

Su cardiólogo le aconsejó evitar actuaciones en vivo por riesgos cardíacos (Instagram: @albertovazquezofic)

Prueba de ello es el tema que grabó junto a su familia, Sonreír, cover en español del clásico de Nat King Cole, Smile.

“Está haciendo un poco la labor de las canciones que a él le gustaron, que lo marcaron de por vida y todo, las está haciendo, toda la idea es de él, la idea de juntar a toda la familia, a mi hija, a mi prima, a mi sobrina, a mi hermano Juan Alberto fue maravilloso”, explicó

La relación entre Alberto Vázquez y su hijo Arturo ha sido objeto de especulaciones sobre su distancia. Sin embargo, durante la entrevista, Arturo enfatizó que, más allá de los desacuerdos que hicieron públicos en el pasado, siempre ha existido un vínculo de cariño y respeto entre ellos.

Pese a no dar conciertos, Alberto sigue grabando música en estudio (Foto: Instagram)

“Muchas veces se nos ha tachado de que no tenemos buena relación, lo que pasa es que cuando pasaba algo, si no me contestaba un WhatsApp, y yo comentaba que no me contestaba un WhatsApp, se magnificaba eso, decían ‘no, están pelados el papá y el hijo’. No peleados, tuvimos siempre algunas diferencias, como todos los papás con los hijos, yo tengo hijos y yo tengo diferencias con mis hijos, lo que pasa es que no las publico”, explicó.

Debido a problemas de salud, el famoso no podrá actuar en vivo Crédito: TV Azteca

Arturo aseguró que su padre está disfrutando de una etapa tranquila y feliz junto a su familia, incluida su esposa, a quien le lleva 43 años de diferencia. Respecto a las críticas por la relación, así se expresó Arturo Vázquez.

“Lo que es importante es que la persona sea feliz, y si él es feliz y si su esposa es feliz, y si tiene una familia a todo dar, y aunque no lo sean es asunto de ellos. Si la vida te da permiso, si la vida te da chance, pues para qué es la vida finalmente”.

Tras la muerte de su esposa, Alberto encontró el amor en una mujer 43 años menor que él: Elisabeth Ranea. La pareja procreó a su hijo en 2009 (Foto: Instagram)

Por ahora, Alberto Vázquez se enfoca en su salud y en su faceta como productor musical dentro del ámbito familiar, dejando atrás las luces y el estrés de los grandes eventos en vivo. Su legado artístico se perpetuará en las grabaciones que planea realizar y en las memorias de quienes disfrutaron de su música a lo largo de las décadas.