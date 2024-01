Cuál fue el concierto más caro en México en 2023

Los conciertos en México forman parte de un fenómeno cultural relacionado con el fanatismo hacia los artistas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2023 fue un año sumamente importante para los conciertos en México pues se presentó una larga lista de artistas nacionales e internacionales en diferentes recintos de nuestro país que vio el regreso de distintos grupos y solistas a los escenarios así como cantautores de talla mundial.

Te puede interesar: Cuál fue el mejor concierto de 2023 en México, según los fans

Entre el listado se encuentra Taylor Swift (quien dejó en claro que era todo un fenómeno mundial cultural y social por la convocatoria que tuvo), Paul McCartney quien dio dos conciertos en el Foro Sol ambos con lleno total demostrando que el gusto por la música del cantante británico no tiene edad, así como grupos de K-Pop como Blackpink, entre otros como Depeche Mode, Lana Del Rey, entre otros.

Además el 2023 marcó el regreso a los escenarios de personajes como Luis Miguel quien anunció un Tour seguido de otro y cómo olvidar a RBD que se mantuvo lejos de las presentaciones por más de una década y que dieron múltiples conciertos en México cerrando la gira en el Estadio Azteca.

Taylor Swift en el Foro Sol (Jovani Pérez/Infobae México)

Sin embargo, sólo uno de los conciertos en México ostenta el título de tener el boleto más caro de entre miles y miles de presentaciones pues, además de causar sorpresa, también desató molestia hasta entre los fans del grupo (ya se dio un adelanto) por los elevados costos para obtener una de las entradas.

Te puede interesar: De Taylor Swift a Luis Miguel: los mejores conciertos en la CDMX que dejó este 2023

Cabe destacar que el concierto que se menciona se realizó en el Foro Sol, y aunque, si bien el precio del resto de las zonas fue bastante accesible comparados con otros, el ticket más cercano al escenario y con mayores beneficios se encontraba en 29 mil pesos mexicanos, más los cargos por servicio, cifra que muchos consideraron como exorbitante.

El espectáculo musical al que se está haciendo referencia es el que dio uno de los grupos de K-pop femenil más importantes y populares de la actualidad a nivel internacional. Se trató de Blackpink.

El concierto más caro del año en México, protagonizado por Blackpink. Foto: Getty Images

Pero por qué tenía este precio de miles de pesos. Primeramente hablemos de los beneficios que incluía el boleto.

Te puede interesar: Día de los inocentes: anuncian concierto falso de Lady Gaga en México y los fans estallan

- Asistencia al soundcheck; sin embargo, quedaban prohibidas fotos con Blackpink o cualquier otro tipo de actividad con las cantantes de K-pop.

- Regalo de bienvenida de categoría VIP (el cuál nunca se especificó de qué se trataba).

- Check-in prioritario, con anticipación así como una entrada exclusiva a la zona que le correspondía en el concierto.

- Acceso anticipado a la compra de mercancía oficial de Blackpink, pero sin ningún tipo de descuento.

- Paquete Blackpink: que consistía en objetos relacionados con el Born Pink World Tour.

- Un lanyard (correa que se lleva en el cuello y se puede utilizar para portar credenciales u objetos pequeños) así como un laminado.

El costo del boleto más caro de Blackpink para el Foro Sol en la CDMX tenía un precio de 29 mil pesos. Foto: AP

Además el boleto de 29 mil pesos mexicanos (sin cargos por servicio) era para estar en la zona justo enfrente del escenario por lo que era la más cercana a las integrantes de Blackpink. Los fans que estuvieron aquí pudieron presenciar en “primera fila” el show de las intérpretes de Kill This Love.

Blackpink desmintió rumores de separación con renovación de contrato

A finales de 2023, justo después de que finalizara la gira internacional de Blackpink, iniciaron los rumores, de manera fuerte, sobre una posible separación del grupo de K-pop debido a que las integrantes buscarían una carrera artística como solistas, algo que suele ocurrir de forma común en este género musical.

Pero finalmente sólo quedó en rumores debido a que YNG Entertainment, agencia de representantes de Blackpink, compartió que las intérpretes de How You Like That habían tomado la decisión de renovar contrato e inclusive preparar una gira internacional “más grande” que la del 2023 que las llevaría a muchos más países de los que ya visitaron.