Frío en Año Nuevo: gobierno de CDMX advirtió sobre heladas en seis alcaldías de la capital

En seis alcaldías se activó la alerta naranja por bajas temperaturas durante el 1 de enero de 2024 (VICTORIAVALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

En el último día del año 2023, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una serie de alertas por la presencia de bajas temperaturas en toda la capital. Al respecto, advirtieron que el descenso en la sensación térmica será generalizado, pero se acentuará en mayor medida sobre seis alcaldías.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que se prevén heladas para seis alcaldías de la capital, pues las temperaturas podrían oscilar entre los 3 y los 6 grados centígrados.

“Se activa alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para el amanecer del lunes 1 de enero de 2024 en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco”, escribieron en la publicación.

La alerta permanecerá vigente desde las 12:00 horas del 1 de enero de 2024 (X/@SGIRPC_CDMX)

La alerta permanecerá entrará en vigor desde los primeros minutos del año 2024, es decir en punto de las 12:00 horas de la madrugada y se prevé que se mantenga hasta las 08:00 horas de la mañana. En dicho lapso de tiempo podría haber temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados en las seis alcaldías mencionadas, así como heladas.

Cabe mencionar que no serán las únicas alcaldías con afectaciones por las bajas temperaturas en la capital. En el resto de las alcaldías se activó la alerta de color amarillo. Aunque el panorama que se espera no es tan severo como en las seis primeras, no dejarán de prevalecer las temperaturas de un dígito.

La alerta amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX) contempla cifras en el termómetro que irán de los 4 a los 6 grados centígrados. Al respecto, escribieron en una publicación que:

La alerta amarilla permanecerá vigente para 10 alcaldías en la capital (X/@SGIRPC_CDMX)

“Se activa la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para el amanecer del lunes 1 de enero de 2024 en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza”, en la cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, de @SGIRPC_CDMX.

¿Qué medidas se recomienda tomar ante pronóstico de bajas temperaturas?

Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar el deterioro de la salud de las y los habitantes de la Ciudad de México (CDMX). En ese sentido, recomendaron que:

Si presentas algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Usar crema para hidratar y proteger la piel del frío.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas mantener una ventilación adecuada.

Vacunarse contra la influenza para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

Las personas adultas mayores deben atender recomendaciones adicionales para hacer frente a las bajas temperaturas (X/@SGIRPC_CDMX)

Cabe mencionar que, en el caso de las personas adultas mayores, además de atender las recomendaciones enunciadas previamente, se deben tomar una serie de precauciones adicionales para procurar su buen estado de salud. En ese sentido, se recomienda:

Mantener una dieta sana, equilibrada y adecuada.

Temperatura recomendada de entre 20 y 22 grados.

Mantenerse activo.

Usar mantas o edredones.

Cubrir las zonas donde se pierde más calor como son la cabeza, cuello, manos y pies con prendas como gorros, bufanda, guantes y calcetines.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque las características del frente frío número 20 cambiarán, las bajas temperaturas permanecerán en el territorio nacional. De igual manera, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adelantó que habrá heladas de entre 0 y -10 grados centígrados en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.