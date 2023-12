MC y Dante Delgado dejan en suspenso la revelación de identidad de su candidato presidencial; internautas reaccionan cómicamente al anuncio

Dante Delgado acusó de tiempos electorales ilegales Foto: Cuartoscuro

Luego de refutar las teorías que los internautas, militantes de su partido, opositores, y de los medios de comunicación hicieron sobre que Dante Delgado sería el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, colgándose la capa de héroe para salir en la boleta del presente proceso electoral de 2024, el mismo dirigente lo negó mediante un video en el que afirma que su candidato es alguien que viene de regreso al partido, por lo que automáticamente descartó que fuese él mismo quién encabezaría su nombre en la papeleta para elegir al próximo presidente.

Suspenso por elección del candidato de MC, spot del 30 de diciembre Foto: Captura de X

El video generó gran polémica, porque al más profundo estilo de Alan Moore, Dante se personificó y buscó dar esa pinta misteriosa, primero con el lanzamiento de la imagen dónde salía a dar un importante anuncio y fue mediante el video que el político de 73 años de edad intentó dar nuevas pistas de que aquel que representará a su organización política y lo hizo notar como alguien que llegaría como un héroe o intentando ser una alegoría de esa noción, luego de que el gobernador de Nuevo león, Samuel García, fuera sacado de la contienda y él mismo eligiera abandonar la carrera, dejando al proceso para la siguiente elección que será en 2030. Dejando nada claro y en incertidumbre el futuro del partido, sí se convendría una presunta coalición con Morena, aunque el tema que se quedó muy atrás al no llegar a un acuerdo.

El partido publicó una imagen de Dante Delgado. | Captura de pantalla

Hay nuevas especulaciones pero la que consideran es la más acertada y va sobre que Marcelo Ebrard dejará totalmente a Morena para meterse en la contienda, cosa que no parece del todo descabellada ya que el ex Secretario de Relaciones Exteriores se sintió muy traicionado luego de perder en el proceso de elección del candidato del partido de creación obradorista, por lo que una nueva oportunidad no sería para nada algo que despreciaría.

Movimiento Ciudadano publicó un meme alusivo a Yuawi. | Captura de pantalla

Movimiento Ciudadano una vez más dominó la especulación política en las redes y los mismos usuarios bromearon que el candidato descongelando sería el pequeño Yawi quién se ha encargado de darle vida nuevamente a la canción del partido. No obstante en su página de X, Movimiento Ciudadano también bromeó acerca de que descongelarían al niño si una foto que subieron a su perfil llegaba a 2024 likes, aquí lo curioso es que dicho meme no ha llegado si quiera a la cantidad que habían propuesto, pero todos estaremos a la expectativa sobre quién se unirá a la lucha por la silla presidencial.