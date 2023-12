De qué murió Ana Ofelia Murguía, primera actriz de cine y televisión

Ana Ofelia Murguía (Foto: Cuartoscuro)

El 2023 ha sido letal para la industria del entretenimiento y el rubro de la actuación. En la víspera de Año Nuevo, la muerte de la primera actriz Ana Ofelia Murguía ahonda en el impacto que previamente habían dejado en la farándula mexicana las partidas de Ignacio López Tarso, Queta Lavat, Xavier López ‘Chabelo’, Andrés García y Rebecca Jones, por citar solo a algunos famosos que se ‘adelantaron en el camino’.

A lo largo de más de media vida dedicada a los escenarios, foros y locaciones de cine, Ana Ofelia Murguía alcanzó el estatus de primera actriz por su destacada actuación en películas como Las Ponquianchis de Felipe Cazals; De noche vienes y Escrito en el cuerpo de la noche de Humberto Hermosillo, y en La reina de la noche, de Arturo Ripstein. Aunque también participó en varias telenovelas y en seriales como Lo que callamos las mujeres, Ana Ofelia Murguía tuvo un acercamiento con nuevas generaciones gracias a Coco, película de Pixar donde prestó su voz a ‘Mamá Coco’.

La mañana de este 31 de diciembre, mediante su cuenta oficial en X, la Filmoteca de la UNAM y el Instituto Nacional de Bellas Artes reportaron el fallecimiento de la primera actriz, a los 90 años de edad. Las publicaciones generaron una reacción en cadena entre usuarios de dicha red social, quienes recordaron su entrañable participación en la cinta animada.

Post de la Filmoteca de la UNAM.

¿De qué murió Ana Ofelia Murguía?

En 2018, un año después de su participación en Coco, Ana Ofelia Murguía se unió al elenco de José José, el príncipe de la canción, bioserie producida por la cadena estadounidense Telemundo. Ese proyecto fue su última participación en la pantalla chica y marcó la desaparición gradual de la primera actriz de eventos públicos.

En abril de 2023, Ana Ofelia Murguía recibió la Medalla Bergman, reconocimiento que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a través de Cátedra Bergman a artistas que han dejado una huella indeleble en el cine y las artes escénicas de México. Al recibir la presea, la primera actriz dio un emotivo discurso en donde manifestó cómo su pasión por la actuación le inyectaba una vitalidad que mantenía su interés por participar en historias dignas de ser contadas:

“Esta carrera ha sido mi vida, la pasión de mi vida; me ha encantado, soy feliz. Me siento una mujer muy afortunada porque nunca he padecido realmente como tantísima gente sufre. No me parece una carrera difícil, no es que no lo sea; creo que cualquier trabajo requiere de mucha atención y uno necesita hacerlo lo mejor que pueda”.

La actriz Ana Ofelia Murguia es homenajeada durante la XXVI entrega de premios de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), en el Teatro Esperanza Iris a lo mejor de las puestas enn escena presentadas en la Ciudad de México.

Y ahondó: “Cuando uno se siente desanimado, queriendo tirar todo por la borda, hay algo que nos detiene: la pasión. Cuando uno tiene pasión por algo no lo suelta. Mi vida ha sido muy buena, con sus altas y sus bajas, pero a los muchachos jóvenes que de pronto se desaniman les digo que no, que todos hemos pasado por eso”.

A unas horas de la noticia no se han dado a conocer las causas de su muerte. En sus últimos años de vida, poco se supo sobre problemas de salud que aquejaran a Ana Ofelia Murguía. El más sonado ocurrió en 2020, cuando el actor Alberto Estrella solicitó donadores de sangre para ella; sin embargo, la actriz superó sus problemas de salud sin que se diera a conocer las causas por las que en su momento fue hospitalizada.