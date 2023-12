Así es como ‘El Mencho’ amenazaba a policías que operaban en contra del CJNG

Así amenazaba 'El Mencho' a policías (Infobae)

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como ‘El Mencho’ es uno de los narcotraficantes más poderosos en México en la actualidad, al liderar al cártel de mayor presencia en México, es por ello que hay ocasiones en que las autoridades tienen que obedecer a todas sus órdenes.

Tal es el caso de una llamada que se filtró a través de redes sociales, en la que Oseguera Cervantes insulta y amenaza a un policía que presuntamente no lo dejaba operar, mismo que no tuvo otra opción que someterse a sus exigencias.

Se trató de una grabación de poco más de dos minutos, en la que el michoacano le solicita que retire a todo su personal que no dejaba trabajar a la organización criminal de las cuatro letras, a lo cual el hombre acepta sin problema alguno, e incluso se disculpa y le demuestra respeto.

“‘El Mencho’ (M): ‘Delta uno’, Policía (P): ‘¿Quién habla?’, M: ‘Mira bien, hijo de tu pu.. mad... Soy Mencho, güey’, P: ‘¿Cómo?’, M: Relaja a tu pu... gente. Soy Mencho, güey. Relaja tus pu... partidas si no te voy a partir tu ma... a ti y a toda tu bola de per... Te tengo identificados 30. Hasta a tus pu... per.. te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?”, se escucha al inicio de la conversación.

'El Mencho' amenaza por teléfono a un elemento policíaco Crédito: Canal de YouTube de Proceso

Lo llamativo de la grabación, es que al final hasta el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se disculpa con el uniformado por las groserías, a lo que él simplemente responde diciendo que está siguiendo sus órdenes tal y como se lo dijo.

“M: Ya está, igualmente. De aquí para allá también. Ahí, disculpe por las malas palabras, P: Nada más que aquí, los muchachos son los que están allá, M: Órale pues. Ahí le encargo. Ahí relájemelos a todos y dígales que va de parte mía, P: Claro que sí, señor, M: Ya está P: Ándele”, finaliza la conversación.

Esta grabación es del 8 de septiembre del 2016, según datos del semanario Proceso, que fue quien compartió el clip a través de sus redes sociales, al exponer la forma en la que Nemesio trata a los oficiales que no quieren trabajar a su causa.

Cabe mencionar que del policía no se sabe nada, pero podría tratarse de un jefe, debido a que le solicita que los tranquilice debido a que no podían trabajar en la zona y siendo el encargado de la corporación.

El corrido ha despertado versiones distintas sobre la salud del líder del CJNG. (Captura de pantalla)

Detienen al mando policíaco que habló con ‘El Mencho’

El 9 de septiembre del 2016, las autoridades confirmaron la detención del policía que habló con Nemesio Oseguera Cervantes, sin revelarse datos sobre su identidad, según lo informó a Televisa la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).