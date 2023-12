Silvia Pinal pidió la visita de un sacerdote en el hospital, según Gustavo Adolfo

El estado de salud de Silvia Pinal ha causado gran preocupación en el último año. (CUARTOSCURO)

Silvia Pinal, de 92 años, es una de las actrices mexicanas más importantes en la historia del cine mexicano y del entretenimiento en nuestro país al grado de ser considerada completamente una ídola para muchas personas que crecieron viendo sus películas que pertenecen a la época del Cine de Oro.

Es por ello que su reciente estado de salud genera preocupación dentro de sus seguidores y las personas que le tienen un cariño y admiración pues se informó que tiene Influenza, una de las infecciones de vías respiratorias más comunes de la época invernal.

Pero en una persona de edad avanzada podría ser mucho más riesgosa una infección y que no se tenga cuidado de ella, como consecuencia es que la familia de Silvia Pinal la llevó al hospital donde lleva internada por alrededor de 6 días completos, y de acuerdo con su hija Alejandra Guzmán, está en terapia intensiva, sitio donde se encuentran los enfermos con un estado reportado como delicado.

Este miércoles 27 de diciembre fue la cantante de Volverte a Amar quien salió a los medios a decir que su mamá se recupera de la infección respiratoria y que se encuentra estable, como consecuencia fue el periodista de las exclusivas quien dijo que ningún enfermo que “esté bien” se encuentra en el área de terapia intensiva.

Si estas revelaciones que hizo Gustavo Adolfo Infante no ocasionaron mayores preocupaciones entre los seguidores de Silvia Pinal, sí lo hizo el hecho de que de acuerdo con el presentador de noticias, este miércoles 27 de diciembre la primera actriz recibió la visita de un sacerdote, sin indicar el motivo del por qué asistió el clérigo al hospital.

Esto fue lo que comentó: “También me llegó la información, esa no la puedo corroborar, pero me lo aseguran mis fuentes, que esta mañana, esta madrugada ante la petición de doña Silvia Pinal llegó un sacerdote a este hospital para verla, yo no estoy diciendo que la fue a despedir o los santos óleos... fue, según me informan mis fuentes fue un sacerdote a petición expresa de Silvia Pinal”, declaró Gustavo Adolfo en su programa De Primera Mano.

Alejandra Guzmán contagió a Silvia Pinal, según Gustavo Adolfo

Otro de los temas controversiales que tocó Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión del programa De Primera Mano relacionado con la salud de Silvia Pinal fue que su hija, la cantante Alejandra Guzmán, contrajo primero la infección de vías respiratorias conocida como influenza.

Es por ello que, según el periodista de las exclusivas, la intérprete de Llama Por Favor fue quien contagió a Silvia Pinal, por ello su angustia ante la salud de su mamá pues innegablemente sentiría una gran culpa en caso de que la infección por el virus de la influenza se complique más.

Además Gustavo Adolfo Infante criticó la decisión de la cantante “rockanrollera” por no informar correctamente a los medios de comunicación con el objetivo de ocultar el delicado estado de salud de su mamá pues de esa forma no va a mejorar y al contrario, podría recibir alguna ayuda ante el problema de la infección que afecta a Silvia Pinal.

“Yo no quiero ganar ninguna discusión de si está mal o no, ojalá no esté grave... esté muy bien, que eso es lo que importa, yo ya cumplí, no me interesa meterme en discusiones con Guzmán, con Pasquel... ni con el doctor... pero dijimos la verdad”, concluyó Gustavo Adolfo Infante.