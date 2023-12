Señora pide a Dani Flow arrepentirse de sus pecados: “Se le va a aparecer el diablo”

Dani Flow fue señalado como pecador Foto: Cortesía Captura Tiktok @ulisesalexis6

Dani Flow es uno de los cantantes mexicanos de reggaetón más reconocidos del momento, y no sólo por su talento, sino también por la polémica que generó dentro de algunos grupos de personas gracias a la letra de sus canciones como Las Que No Tienen Papá o Martillazo.

De acuerdo con las palabras de Dani Flow, en el caso preciso de Martillazo (donde colaboró con El Bogueto) el objetivo principal fue el borrar estigmas de la sociedad sobre los actos sexuales que para él son sumamente comunes dentro de las relaciones humanas, pero que se mantienen como un motivo para la crítica y por ello terminan siendo “secretos”.

Sin embargo, existen algunas personas que no entienden las razones del cantante de reggaetón pues continúan las críticas en su contra, principalmente de señora mayores, al grado de que se hicieron virales los videos donde las mamás o abuelas reaccionaban al momento exacto en que escuchaban uno de los éxitos de Dani Flow, entre ellos Reggaetón Champagne.

No obstante, destacaron algunos casos como el de una señora que, desde la religión católica cristiana, llamó “pecador” a Dani Flow y le pidió que se arrepintiera de sus actos y de sus canciones haciendo referencia a situaciones “impuras”, pues, de acuerdo con ella, el continuar haciendo esto hará que “se le aparezca el diablo”.

"Dani Flow viola los Diez Mandamientos", acusaron al cantante Crédito: TikTok: ulisesalexis6

“Es un pecador, porque Dani Flow está violando los Diez Mandamientos, principalmente el sexto que es no cometer actos impuros, y el pecado contra la naturaleza porque por la boca y por atrás no se debe hacer nada porque eso no fue creado para eso”, comentó la señora que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Asimismo dijo que si no se arrepentía de todo lo que escribía en sus canciones y cantaba en sus conciertos, entonces un día muy próximo se “le iba a aparecer el diablo” y cuando ese momento ocurriera entonces “ya no tendría remedio”, concluyó con su discurso la señora que fue compartida en redes sociales.

El cantante Dani Flow es llamado como "el rey del morbo". (Foto: Cortesía)

El material audiovisual se compartió a tal grado que fue visto por Dani Flow quien no dudó en también compartirlo en sus redes sociales también, lo que desató risas, pero también algunos comentarios relacionados con que seguramente era una estrategia de marketing, lo que se dudó porque el cantante mexicano vive un momento de gran relevancia.

Múltiples fans de Dani Flow salieron en defensa del cantante quienes comenzaron, además de respaldarlo, a divertirse con la respuesta que dio la señora en las redes sociales cuando le preguntaron quién era el intérprete de Martillazo, al lado de El Bogueto. Esto fue lo que mencionaron:

“Mi tía la que tiene 17 hijos”, “Necesita un martillazo en el alma”, “Pero la señora bien que sabe quién es Dani Flow”, “Si Dani Flow se va al infierno, yo me voy con él para estar en su concierto”, “Mi tía la que tiene hijos de diferentes papás”, “Con él nadie se va a meter, jajaja, pero que cool que hasta señoras así lo conozcan”.

Dani Flow es uno de los cantantes del género urbano más conocidos en la actualidad. (Foto: Cortesía)

Dani Flow forma parte del nuevo reggaetón mexicano

El cantante Dani Flow es uno de los exponentes del género urbano proveniente de nuestro país, llevando una bandera como representante del reggaetón mexicano al lado de personajes como El Bogueto o Bellakath.

Ellos son, actualmente, de los cantantes más reconocidos de este ritmo musical, al grado de que, de acuerdo con distintos testimonios de personas que asistieron al Coca Cola Flow Fest, brillaron más que aquellos que ya tenían una gran trayectoria en el reggaetón.