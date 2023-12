El motivo por el que Luis Miguel grabó el disco ‘Navidades’

Luis Miguel tiene una profunda razón para haber creado el disco "Navidades". (Jesús Aviles/Infobae México)

La Navidad es una de las celebraciones que las familias esperan con ansias pues para muchos significan regalos, abrazos, cariño y reuniones con los seres queridos, asimismo existe una gran cantidad de canciones relacionadas con las épocas decembrinas que se vuelven sumamente populares

Algunos ejemplos son Last Christmas del dúo británico Wham! o All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que a pesar de haber estrenado hace años (incluso décadas), volvieron a ser tendencia en las plataformas digitales alcanzando los primeros lugares en diferentes tops a nivel mundial en aplicaciones musicales como Spotify.

Pero para los mexicanos, además de los clásicos villancicos como El Burrito Sabanero o Los Peces en el Río, uno de los discos más escuchados en el país es Navidades de Luis Miguel, con lo que amenizan las fiestas de fin de año donde la familia se reúne para compartir.

Luis Miguel se convirtió en uno de los artistas más sonados en 2023 gracias a su regreso a los escenarios. Fotos: Cuartoscuro

Sin embargo, también la Navidad es considerada como una de las fechas en que un grupo de personas se siente “triste” y con los ánimos bajos por diversos motivos como la pérdida de algún ser querido en el año en curso, la falta de una pareja sentimental o el rompimiento de una relación con una persona con quien se mantenía un vínculo amoroso, así como la sensación de soledad.

Pero no todas las personas se conforman con sólo saber que para mucha gente no es motivo de felicidad pues algunas buscan hacer un verdadero cambio y tal fue el caso de Luis Miguel al momento de grabar todos los temas que se incluyen en su álbum Navidades. Dicho esto se debe hacer hincapié en que El Sol de México tuvo un motivo más allá del reconocimiento para este proyecto.

En una conferencia de prensa que el intérprete de Amarte Es Un Placer tuvo en 2006 con distintos medios de comunicación explicó que él sabe que las fiestas navideñas son, para muchas personas, suficiente razón para desencadenar tristeza en ellos y el objetivo que el cantante busca es “llevar alegría a sus corazones” con el fin de resignificar la Navidad. Así lo compartió:

La ausencia de un ser querido durante las fiestas navideñas podría desencadenar tristeza en las personas al llegar estar fechas decembrinas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La Navidad a veces es un poco triste, para muchos, y mi intención con este disco es llevar un poco de alegría a sus corazones y tratar de hacer que se sientan u poco más alegres... estoy muy contento por eso, es algo que disfruté mucho hacer... me da gusto compartirlo con todos... quiero compartirlo con la gente y con mis fans...”.

Por otra parte explicó que los temas que se incluyeron en el disco Navidades fueron elegidos personalmente por él pues son los que más le gustaron y quiso llevarlos de su idioma original, que era el inglés, al español y cantarlo para “todo México”.

Cabe destacar que el material discográfico, lanzado en 2006, contiene 11 temas con temática de las fiestas navideñas los cuales son:

- Santa Claus Llegó a la Ciudad.

- Te Deseo Muy Felices Fiestas.

- Frente a La Chimenea.

- Blanca Navidad.

- Navidad, Navidad.

- Estaré en Mi Casa Esta Navidad.

- Mi Humilde Oración.

- Va a Nevar.

- Sonríe.

- Llegó la Navidad.

- Noche de Paz.

Luis Miguel anunció el Tour 2024

Luis Miguel, aún sin concluir la gira internacional del 2023 que marcó su regreso a los escenarios, anunció en sus redes sociales (aunque después borró la publicación) que estaba todo listo para continuar con los conciertos para el Tour 2024, que lo llevará a estados y sedes en las que no se había presentado, además es importante destacar que nuevamente regresará a la Arena CDMX dejando a un lado el Auditorio Nacional que es el recinto en el que antes presentaba sus shows musicales.