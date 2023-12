EZLN alista mega caravana que saldrá de la CDMX a 30 años de su levantamiento

EZLN alista mega caravana que atravesará seis estados REUTERS/Jacob Garcia

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció una mega caravana en conmemoración del 30 aniversario de su levantamiento. Los contingentes pasarán por seis entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Chiapas.

La caravana saldrá el 25 de diciembre desde la CDMX. El punto de partida será la calle Popocatépetl número 18, colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc. En la ruta pasará por cuatro estados antes de llegar a Chiapas, que es el destino final.

“Haremos un llamado a las autoridades estatales, en todas las 6 entidades que va a pasar esta caravana, toda esta ruta tiene que estar también garantizada la seguridad. Entonces desde la red hacemos un llamado muy enérgico e instamos a las gubernaturas a poner atención al cruce de esta caravana”, declaró una de las organizadoras en conferencia de prensa.

Habrá contingentes de al menos 19 entidades mexicanas y de 20 países, entre los que destacan Estados Unidos, España, Grecia y Finlandia, los cuales serán monitoreados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los participantes.

Hasta el momento los participantes confirmados son:

Megacaravana del EZLN saldrá de la Ciudad de México con rumbo a Chiapas REUTERS/Jacob Garcia

- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

- Pallasos en Rebeldía (Galicia)

- Asamblea Catalana de Apoyo a la Gira Zapatista (Barcelona)

-Red Sexta Grietas del Norte (EUA)

- Armadillo colectivo Suomi (Finlandia)

EZLN contará con el apoyo de personas de 19 entidades mexicanos y varios países REUTERS/Jacob Garcia

- Assemblea de Solidaritat amb Mèxic del País Valencià

- Confederación General del Trabajo de España

- Calendario Zapatista (Grecia)

- Delegación alemana de la Caravana Europazapatista

- Espacio de Coordinación Nacional

Origen del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emergió con un levantamiento el 1° de enero de 1994. Durante doce días, este grupo armado se hizo notar por sus exigencias de justicia y respeto a los derechos de los pueblos indígenas de México.

De acuerdo con un recuento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las raíces del EZLN está en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una organización que se gestó en la sombra hacia finales de la década de 1960 en el norte del país, que tuvo como inspiración de la revolución cubana. Estas fuerzas militaron por el socialismo y se sumergieron en una lucha guerrillera que fue abruptamente interrumpida en los años setenta al ser desmanteladas por el Estado.

A pesar de la represión y el asesinato de varios integrantes en Chiapas y la Ciudad de México, los sobrevivientes reorganizaron la resistencia y se asentaron en Chiapas en 1983, de tal forma que conformaron las bases de la conformación del EZLN. Las comunidades indígenas de las Cañadas, los Altos y la zona norte de Chiapas constituyeron su principal apoyo social.

El levantamiento del EZLN ocurrió en enero de 1994 REUTERS/Jacob Garcia

El levantamiento del enero de 1994 coicidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los integrantes del movimiento exigieron reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias en Chiapas y el resto del país.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tuvo tres encuentros con el subcomandante Marcos del EZLN. La última visita que hizo fue en 2018, en esa ocasión tuvo un desencuentro con el líder social debido a que María de Jesús Patricio, aspirante independiente indígena, no obtuvo las firmas necesarias para lograr la candidatura en Chiapas.

Luego de este hecho el Consejo Nacional Indígena (CNI), ligado al EZLN, informó que no apoyarían al entonces candidato presidencial en las elecciones de 1 de julio de 2018. Respecto a este asunto, López Obrador indicó lo siguiente en octubre de este año:

“Respeto mucho lo que hicieron -el EZNL-, pero no comparto que no hayan participado en el proceso de transformación por la vía pacífica e incluso que hayan llamado a no votar por nosotros, pero son concepciones de cada quien, somos libres”.