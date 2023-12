¡Sigue el pleito! Roberto Gil Zuarth responde a Santiago Nieto: “Muy pronto hablaremos de tu primo”

El exlegislador panista Roberto Gil Zuarth y Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ahora precandidato de Morena al Senado, han mantenido una discusión a través de la red social X, antes Twitter, donde ambos se han acusado mutuamente de haber cometido diversos delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El martes pasado, Gil Zuarth acusó a Nieto Castillo de lavado de dinero durante su gestión como titular de la UIF, usando una red de empresas que estableció con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, hermano de la consejera electoral Carla Humphrey.

A lo que el extitular de la UIF respondió ayer acusándolo de enriquecimiento ilícito por presuntamente haber recibido préstamos por poco más de 63 millones de pesos, por parte de “amigos envidiables”, entre el 2015 y el 2020, mismo periodo en el que reportó ingresos por 8 millones de pesos.

En la misma publicación, afirmó que del total de préstamos, 30 millones 317 mil pesos presuntamente los recibió Gil Zuarth cuando aún era senador del PAN o que al menos así lo reportó a las autoridades fiscales, pero que “coincidentemente” en esos años en las cámaras “corría dinero de Odebrecht para aprobar la reforma energética”.

¿Qué le respondió Gil Zuarth a Santiago Nieto?

El exsenador panista reaccionó a estos señalamientos destacando que la Fiscalía General de la República (FGR) lo ha investigado “por años” a causa de las “denuncias anónimas y filtraciones” que Nieto ha realizado en su contra.

En su cuenta de X, Gil Zuarth publicó una parte del documento en el que la misma FGR determinó que no hay incongruencia patrimonial ni operaciones irregulares por su parte, ya que los recursos en cuestión “tienen un origen y finalidad”.

En la misma publicación, el exsenador cuestionó a Nieto sobre cuándo testificará sobre sus acusaciones, ya que supuestamente ha evitado comparecer recurriendo al fuero que tiene y le advirtió que “muy pronto” denunciará al primo del extitular de la UIF, a quien se refirió como “el constructor”.

“Mira @SNietoCastillo, a mí me ha investigado por años la FGR por tus denuncias anónimas y filtraciones. Peritos oficiales han determinado que no hay incongruencia patrimonial ni operaciones irregulares ¿Cuándo te presentas tú? Has invocado tu “fuero” para no ir a testificar. Tan corrupto y tan cobarde. P.D. Muy pronto hablaremos de tu primo el constructor”, escribió en la red social.