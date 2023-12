Hermana de Genaro García Luna dice temer por su integridad dentro de penal; responsabiliza a FGR si le pasa algo

Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos en EEUU el pasado mes de febrero (Foto: AFP)

Gloria García Luna, hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, responsabilizó a la Fiscalía General de la República (FGR) si le sucedía algo dentro Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, en donde se encuentra recluida. Esto, tras ser vinculada a proceso la tarde del pasado miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México.

Al tomar la palabra durante la diligencia, Gloria García pidió al juez de Control Gregorio Salazar Hernández, llevar su proceso en libertad porque, dijo, “somos personas sin antecedentes penales”.

Advirtió también que corre el riesgo de que se cometa un atentado en su contra, debido a que en el penal en el que se encuentra recluida convive con reclusas que fueron detenidas durante el tiempo que su hermano fue servidor público.

Señaló que “corremos peligro, porque convivo con personas procesadas y sentenciadas de Jalisco, Tamaulipas, sin saber que me apellido García Luna”. También advirtió que “no es una situación que se deba soslayar, que se sepa entre los internos que soy hermana del ingeniero (Genaro García Luna), yo puedo sufrir un atentado, también mi hijo. A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física”.

Edgar se encuentra recluido en el panel del Altiplano (Foto: FGR)

Aseguró que no cuentan con antecedentes penales, y “no tenemos más interés que limpiar nuestro nombre como familia, que ya ha sido mancillado por los medios de comunicación y por las autoridades”.

Dijo que cada ocasión que se menciona a García Luna en el penal donde se encuentra, corre peligro. “Corremos peligro porque nuestro nombre es mencionado en las llamadas mañaneras”.

Explicó que “oro a Dios que no escuchen mis apellidos, y esto difícil, porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas mañaneras, la población no entiende que no somos delincuentes y que estamos siendo expuestos por nuestra condición de familia por las autoridades y no se puede pasar por alto”.

Ante esto, Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del penal del Altiplano, dio un plazo de 24 horas a las autoridades del Ceferepsi de Morelos para implementar medidas de seguridad especiales a Gloria García Luna.

Por su parte, Edgar Anual Rodríguez García, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, manifestó que no corre peligro al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano.