“Una de las mayores catástrofes ambientales por el capricho de un hombre”: Felipe Calderón sobre el Tren Maya

El Tren Maya fue inaugurado el pasado viernes 15 de diciembre y las críticas por parte de la oposición no tardaron en llegar. El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, uno de los actores que más ha señalado la mega obra del Gobierno federal, no dejó pasar el momento y arremetió con el reciente estreno de la construcción férrea.

A través de redes sociales, el ex mandatario compartió un reportaje de la BBCNEWS, en donde explican las complicaciones a los recursos naturales que conlleva el Tren ubicado en la península de México. En su publicación, Calderón Hinojosa agradeció al canal de noticia por hacer énfasis en la construcción de la obra impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la que calificó como una de las catástrofes ambientales más grandes

El ex mandatario del país aseguró que esta construcción, la cual llevó más de dos años en ser terminada parcialmente, ha sido uno de “los caprichos” del actual primer mandatario federal, quien además “ha mentido” sobre el daño a los recursos que permean en la zona.

Felipe Calderón arremete contra el Tren Maya (X/FelipeCalderon)

“Gracias BBCMundo por enviar a personas para cubrir sobre una de las mayores catástrofes ambientales que están pasando actualmente por el capricho de un hombre”, destacó

A estos señalamientos se le suman los cuestionamientos de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de los partidos de oposición (PRI-PAN-PRD), quien aseguró que la construcción del Tren Maya habría sido parte de un acto de corrupción del Gobierno federal.

Gálvez Ruíz, a través de un video difundido en redes sociales, manifestó no estar en contra del Tren Maya, sino de “la corrupción, la soberbia y sobre todo el daño ambiental”. En el video, que tiene una duración de un minuto y 41 segundos, la exsenadora del Partido Acción Nacional (PAN) denunció que no se respetó la promesa presidencial de no derribar árboles durante la construcción, afirmando que se talaron 10 millones de ejemplares. Además, sostuvo que el Gobierno desatendió las solicitudes de evaluación de impacto ambiental por parte de grupos ecologistas y no consideró el presunto daño al acuífero regional.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el protagonista de la inauguración del primer tramo del Tren Maya, entre Cancún y Campeche PRESIDENCIA DE MÉXICO

La crítica de Gálvez Ruíz no fue solo en el aspecto ecológico, sino que además sostuvo que el costo del proyecto excedió por mucho la cantidad prometida, sugiriendo que el Tren Maya tuvo un costo cuatro veces mayor al presupuesto original de 120 mil millones de pesos, aunque no proporcionó la cifra exacta.

El video de la presidenciable generó una amplia reacción en línea, donde usuarios debatieron y recordaron a Gálvez Ruíz una promesa pasada sobre una refinería en Hidalgo que no se concretó. Asimismo, algunos internautas criticaron una reciente imagen publicitaria de la aspirante, alegando el uso de inteligencia artificial para modificar su apariencia.

Cuánto costó el Tren Maya

El Tren Maya, proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha experimentado un incremento significativo en su costo desde su registro en 2020. Originalmente, se estableció un presupuesto de 156,000 millones de pesos, pero el gasto ejercido hasta junio de este año asciende a 362,020 millones de pesos, superando el cálculo inicial en un 132%. Con el adicional propuesto para 2024, el gasto total alcanzaría los 482,020 millones de pesos, revelando el mencionado aumento del 208%, presentado por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Estas son las estaciones del Tren Maya que ya darán servicio desde este fin de semana. Foto: Fonatur

La evolución del presupuesto ejercido para el Tren Maya muestra los siguientes montos: en 2019, se destinaron 708.1 millones de pesos; en 2020, aproximadamente 9,714 millones de pesos; en 2021, se incrementó a 33,121 millones de pesos; para 2022, la cantidad ascendió a 175,402 millones de pesos; con una proyección para 2023 de 143,073 millones de pesos. De ser aprobados los recursos adicionales para 2024, el total invertido en el proyecto ferroviario será de aproximadamente 482,020 millones de pesos.