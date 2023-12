¿Foto viajera o 2024 sin salidas? tendencia de Instagram levanta críticas y recuerdan cadenas de Hotmail

Hay gente en Instagram presumiendo sus viajes del pasado para evitar quedarse sin salir de casa en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los últimos días de 2023 —al menos en redes sociales— quedarán marcados por una tendencia de Instagram que ya fue criticada por cientos de internautas. Miles de personas responden curiosidades sobre sí mismas en las historias de Instagram gracias a los stickers virales, uno de ellos estipula que si no colocas una foto de un viaje, no tendrás vacaciones espectaculares el próximo año.

En concreto, este es el texto del sticker de Instagram:

“Foto viajera o un 2024 sin viajes”

Aunque es obvio que se trata únicamente de una dinámica viral de redes sociales que no tiene ninguna relación con la posibilidad real de conocer nuevos lugares, muchas personas están presumiendo sus viajes de años anteriores para evitar quedarse en su casa durante todo el 2024.

Este es el sticker de foto viajera o un 2024 sin viajes (Captura de pantalla/Instagram)

La mecánica de hacer una acción en internet para supuestamente evitar una consecuencia negativa en la vida tangible ya se había visto decenas de veces, por lo que muchas personas aseguraron que se trata de una cadena similar a las que se compartían por correo en Hotmail.

Antes de que Facebook y el entonces Twitter incrementaran de manera exponencial sus niveles de usuarios, el correo electrónico era el sitio en el que las personas enviaban cadenas para librarse de caer en una “maldición”, para evitar el cierre de Messenger o incluso ahorrarse la molestia de vivir años de “mala suerte” por no haber reenviado algún mensaje a 15 de sus amigos.

Mientras los usuarios de Instagram vieron en la tendencia una oportunidad perfecta para compartir las fotos de sus viajes, las personas que usan X los compararon con las “tías que envían Piolines”, además de que recordaron la forma en que se distribuía el contenido en otras redes sociales.

Internet siempre ha sido un lugar en el que se difunden cadenas sin fundamento (Imagen ilustrativa Infobae)

Y es que toda la vida en internet ha habido gente que crea cadenas y personas que las difunden aunque suene ilógico, la mayor parte de los internautas lo hacen únicamente por participar en un meme viral, pero hay a quienes les parece curiosa la forma en que este tipo de contenidos inundan cada cierto tiempo las redes sociales.

Estas fueron algunas de las críticas y mofas que se pudieron leer en otras redes sociales respecto a la tendencia de la foto viajera:

“La gente del foto viajera o 2024 sin viajes está literal a 15 minutos de mandar piolines no irónicamente”, “Eso de la foto viajera o un 2024 sin viajes es de lo más tía que han publicado en el año jajaja con respeto”, “Nadie quiere ver tu foto viajera y nadie quiere saber tu talla de zapato”, “Otra historia más en Instagram de la foto viajera y me lo borro”, “No sé que haré cuando el año que viene quiera irme de viaje pero en el aeropuerto no me lo permitan porque no subí a instagram la foto viajera o un 2024 sin viajes” o “No puedo creer que anden con su foto viajera en 2024, ya envejecimos y feo”.

Muchas personas aseguraron que el tema de la foto viajera de 2024 es similar a las cadenas que se compartían en Hotmail (Foto: captura de pantalla de Twitter @xavier_rocha)

De igual manera, hubo quienes crearon algunos memes sobre la situación, pues les pareció hilarante crear situaciones en las que un empleado del aeropuerto o migración no te permite viajar únicamente porque no compartiste tu foto viajera en estas semanas de Instagram.

Lo cierto es que hay algunas personas que tienen la firme creencia de que visualizar puede ayudarles a conseguir sus metas, así que sin duda participaron en el trend con tal de no quedarse sin viajar. En pocas palabras, visualizar es situarse a uno mismo en el lugar que desea incluso antes de obtener algo, muchos empresarios y emprendedores alrededor del mundo han compartido que usan esta estrategia para alcanzar sus objetivos.