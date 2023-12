Rosita Pelayo no quería formar parte de “Cachún Cachún Ra Ra!” pero la serie la catapultó a la fama

La actriz formó parte del elenco del programa cómico. (Ig: @pelayorosita)

Rosita Pelayo fue una de las actrices mexicanas reconocidas por su papel en la comedia de televisión nacional llamada Cachún Cachún Ra Ra!, espacio de entretenimiento donde finalmente encontró el lugar que la llevaría a ser reconocida dentro del mundo del espectáculo de nuestro país.

Pero, a pesar de que fue el papel que la catapultó a la fama, ella, contó en una entrevista, que no estaba de acuerdo en formar parte del elenco del programa de televisión por una curiosa razón, que reveló al periodista Jorge Zamitiz con quien tuvo una charla anteriormente, aunque cabe destacar que no es especificó el tiempo, y que fue publicada en su canal oficial de YouTube.

Rosita Pelayo informó que fue obligada para participar en el proyecto de comedia porque lo que más recuerda es que no quería pertenecer a Cachún Cachún Ra Ra!. Asimismo contó que, a pesar de todo, fue uno de los momentos en su vida sumamente importantes para su trayectoria artística.

La actriz contó los motivos por los que no quería entrar al programa Crédito: YouTube: Jorge Zamitiz

Esto fue lo que contó la actriz mexicana: “Yo me acuerdo que no quería estar con los cachirules; sin embargo... ahí estuve, yo no quería, no, no, eran un desmadre... un desmadre de verdad... mucha indisciplina”, fueron los motivos que reveló Rosita Pelayo para no estar en el programa Cachún Cachún Ra Ra!.

No obstante Rosita Pelayo confesó que poco tiempo después de integrase al elenco del espacio de entretenimiento, específicamente a los quince días, empezó a “pasársela bien” con el resto de sus compañeros del programa televisivo de comedia, todo ello en la década de los años ochenta, precisamente en 1982, año que se estrenó.

Rosita Pelayo murió este sábado 16 de diciembre de 2023. CREDITO:CUARTOSCURO

Asimismo contó que se sintió presionada, y hasta obligada, por Luis de Llano, quien trabajó en la producción de Cachun Cachun Ra Ra!, para tomar el papel como Rossy, durante los 6 años que duró el show al aire.

Rosita Pelayo murió, ¿Qué enfermedad padecía?

Rosita Pelayo murió a los 64 años de edad este sábado 16 de diciembre, tan sólo a 3 días de su cumpleaños (es decir que nació un 19 de diciembre, pero de 1958). Pero a qué se debió el problema de salud que concluyó con la muerte de la actriz mexicana.

En años anteriores se informó que la también actriz de la telenovela La Fea Más Bella padecía cáncer de colon, además de tener problemas económicos que no permitían solventar sus tratamientos médicos de manera correcta lo que la llevo a tener mayores complicaciones en su cuerpo.

Finalmente Rosita Pelayo perdió la batalla contra la enfermedad crónica.