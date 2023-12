Padres nombran a su hijo Sergit, por ser el nombre de Tigres al revés

Padres le pusieron a su hijo el nombre de Tigres al revés Credito:@futpicante

El amor por un equipo de futbol puede llegar a niveles insospechados, ya que los aficionados son capaces de hacer cualquier cosa con tal de demostrar la pasión que sienten por la camiseta de un club, ese fue el caso de uno padres de familia en Nuevo León, quienes llamaron a su hijo Sergit, por ser el nombre de Tigres al revés.

El Club Tigres se ha convertido en uno de los más importantes en los últimos años, al encontrarse peleando por el campeonato constantemente y tras haber conseguido seis títulos de la Liga Mx en la más reciente década.

Su afición es una de las más destacadas en el torneo mexicano, al ser de las pocas que llenan el estadio cada fin de semana y sobre todo que realizan los viajes con el club para apoyarlos en otros estados cuando les toca ser visitantes, aunque también es cierto que buscan otras maneras de demostrar el amor que sienten por el conjunto de Nuevo León.

Nombran a su hijo Sergit, por ser el nombre de Tigres al revés

En las últimas horas se ha viralizado el video de una entrevista realizada previo a la Final de ida del Apertura 2023 de la Liga Mx, en donde una madre da a conocer el peculiar nombre de su hijo de 12 años, mismo que es en honor a los Tigres, ya que es el mismo solo que al revés.

Padres aficionados de Tigres nombraron a su hijo Sergit, por ser el nombre del club al revés ( X/@futpicante)

“Sergit Alejandro, se llama Sergit por que es Tigres al revés. Su papá y yo somos muy aficionados, cuando nació decidimos ponerle Sergit, desde la cuna como dice la canción y aquí está. Ya 12 años siendo Tigre”, señaló la madre del menor, quien agregó que el pequeño aficionado siempre desea estar en los entrenamientos y partidos del club regiomontano.

Los internautas no tardaron en reaccionar a esta revelación, señalando que no fue la mejor decisión por parte de los padres de Sergit. “Está todo traumado, no lo ven”, “Soy Tigre pero no inventen” y “Pobre criatura”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.

Aunque esta situación fue una novedad mientras se desarrolla la Final del Apertura 2023 en la que participa Tigres, la realidad es que es común que en Nuevo León las personas decidan nombrar a sus hijos con la denominación de su club pero al revés.

Otro de los casos que se ha repetido es el de Sodayar, mismo que es el nombre a la inversa de Rayados, el otro conjunto de Nuevo León. Incluso, se han presentado situaciones en las que se les decide colocar el nombre de su jugador favorito o el de mayor relevancia, siendo el de Gignac uno de los más usados en los últimos años.