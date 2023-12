Fher Olvera de Maná tachó de vulgar al reggaetón y despreció a Bad Bunny: “Poco talento”

Fher Olvera le dejó claro a su hijo Dalí que no cantaría junto a Bad Bunny (Instagram)

Fher Olvera, vocalista de Maná, rechaza incursionar en el reggaetón y trabajar con Bad Bunny. Y es que el músico declaró su negativa a adaptar su música al popular género y expresamente a colaborar con el reggaetonero puertorriqueño, pese a la sugerencia de su hijo Dalí de modernizar su estilo musical para atraer a las nuevas generaciones.

El cantante de temas clásicos del rock en español como Huele a tristeza y En el muelle de San Blas expresó que no está dispuesto a cambiar el rumbo de su arte para ganar relevancia internacional a través de este género.

“Me está diciendo que debo tocar un poco de reggaetón para hacerme famoso internacionalmente. A mi hijo le digo que no voy a hacer nada con Bad Bunny”, advirtió el tapatío al diario español El Mundo.

El artista de 64 años subrayó su insatisfacción con el género urbano, argumentando que el reggaetón ha saturado la escena de la música latina con letras que considera vulgares y carentes de talento. Asimismo, sostiene una postura crítica hacia el contenido lírico y la calidad artística de ciertas obras del género, enfatizando la necesidad de más ingenio y creatividad en la música.

La banda mexicana de rock en español se encuentra en plena gira, de nombre 'México lindo y querido', donde interpreta todos sus éxitos (Europa Press)

“Estamos invadidos por el reggaetón. Es lamentable, sí, porque el reggaetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, enfatizó el destacado rockero.

Olvera profundizó en sus comentarios sobre el género, mencionando la existencia de aspectos “sexies” en el lenguaje del reggaetón que a menudo caen en la vulgaridad. Asimismo, cuestionó la capacidad de los intérpretes de urbano, indicando que muchos de ellos muestran poco talento a su parecer, y expresó su desagrado por la violencia en algunas de las letras.

“El lenguaje del reggaetón tiene una parte sexy, pero también cae en la vulgaridad. Es de no tener un poquito de tiempo, dedicación, ingenio o creatividad para hacer algo mejor”, agregó. “Creo que no están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento. Igual es que ya me estoy haciendo viejo”.

A sus 64 años, el músico no desea "probar suerte" en el reggaetón (Archivo)

Pese a su rechazo en general por el género que cuenta entre sus máximos exponentes a figuras como Daddy Yankee y Wisin & Yandel, el músico destacó su admiración por la española Rosalía, quien aunque no es propiamente una reggaetonera, sí ha experimentado con matices sonoros del género urbano.

“Hace cosas impresionantes. Te pone la carne chinita. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, dijo Fher Olvera al diario ibérico.

Aunque despreció a Bad Bunny, Fher mostró su simpatía por Rosalía (YouTube)

La trayectoria musical de Maná abarca más de cuatro décadas, durante las cuales han acumulado éxitos y reconocimiento internacional. La decisión del vocalista por no incursionar en el reggaetón, pese a su popularidad mundial, reafirma la identidad de la banda en un contexto de constantes cambios en la industria.

Asimismo, las declaraciones de Fher se alinean con la visión que Maná ha mantenido a lo largo de su carrera: priorizar la integridad artística por encima de las tendencias comerciales.