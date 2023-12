Cuáles son los síntomas de que tengo un desajuste hormonal

El peso es un estado corporal ampliamente influenciado por la acción de las hormonas (Imagen Ilustrativa Infobae).

A diferencia de los hombres, las mujeres tenemos una gran cantidad de hormonas que regulan una amplia variedad de funciones en nuestro organismo.

Es por esto que cuando alguna de ellas no funciona bien, puede causar varios desequilibrios y efectos en nuestra salud.

En pocas palabras podríamos decir que las hormonas son las mensajeras químicas encargados de enviar todas las señales necesarias para que las diferentes funciones de nuestro cuerpo se lleven a cabo de manera adecuada.

Algunas de las funciones principales que realiza están relacionadas con temas de metabolismo y reproducción, de acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La principal glándula productora de hormonas es la tiroides (Especial)

Estas mensajeras se producen en las glándulas endocrinas, como la tiroides, y viajan a través de la sangre para llegar a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo para encargarse de que todo funcione de manera correcta.

Sin embargo, cuando alguna de estas hormonas se genera en mayor o en menor cantidad, se dice que sufrimos de un desequilibrio hormonal, el cual puede causar un gran número de síntomas negativos en nuestro organismo.

Si bien las variaciones hormonales son normales a lo largo de la vida, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la mujer, cuando estos cambios se deben a una falla en la glándula que las segrega entonces puede requerir tratamiento médico.

¿Cuáles son los síntomas de que tengo un desequilibrio hormonal?

Por desgracia, aunque existen muchos síntomas que pueden indicarnos un desequilibrio hormonal, lo cierto es que el desconocimiento sobre el tema hace que pocas mujeres sepan que lo sufren y que puedan hacer algo para cambiar su situación, excepto en casos muy severos.

Es por eso que aquí te decimos cuáles son los síntomas que pueden alertarte de que estás sufriendo un desequilibrio hormonal.

-Aumento o disminución de peso

Uno de los principales síntomas de un desajuste hormonal suele estar relacionado con cuestiones de peso, debido a que las hormonas participan activamente en la regulación del metabolismo. Un aumento o una baja de peso muy repentina o un peso elevado que no disminuye con dieta y ejercicio puede ser síntoma de una alteración hormonal.

La dificultad para bajar de peso puede ser producto de un desajuste hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae).

-Trastornos menstruales

Aunque muchas mujeres no suelen atenderse cuando tienen menstruaciones irregulares, debido a que suele ser cómodo no reglar durante dos o tres meses, lo cierto es que los trastornos menstruales sin uno de los principales indicadores de que algo no está bien con tus hormonas, tal como el no tener un ciclo menstrual regular.

Otros síntomas relacionados con la menstruación pueden ser la presencia de coágulos así como menstruar poco o demasiado en tu periodo.

-Bajo estado de ánimo o ánimo cambiante

Síntomas como bajo estado de ánimo, irritabilidad e incluso depresión también pueden estar relacionados con un desequilibro en las hormonas, debido a que regulan varias funciones que afectan nuestras emociones.

-Cansancio y fatiga

Un desequilibrio en la hormona tiroidea tiroxina puede ser una de las causas subyacentes de la fatiga constante. La tiroxina es crucial para regular el metabolismo del cuerpo por lo que cuando hay un desbalance en su producción, puede resultar en un metabolismo lento o acelerado, conduciendo a la fatiga.

El cansancio en la mujer puede ser un tema hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Resequedad vaginal y falta de deseo sexual

Otra de las principales funciones que regulan las hormonas en la mujer son las funciones relacionadas con la sexualidad y la reproducción, es por esto que un desequilibrio en su producción puede interferir en los estímulos sexuales y en el correcto funcionamiento de este sistema.

-Infertilidad

Como se mencionó antes, las hormona regulan la función reproductiva en la mujer, razón por la cual su capacidad de tener hijos es una de las principales afectadas ante una falla en la producción hormonal. Esto se debe principalmente a que suele haber fallas en el sistema endocrino, principal regulador del proceso de ovulación.

-Acné

Un desequilibrio que provoque un aumento de una hormona conocida como testosterona puede provocar como síntoma una producción anormal de grasa que incremente la presencia de acné, el cual es conocido como acné hormonal.

El llamado acné hormonal es causado por un desajuste en estas mensajeras (Especial)

Otros síntomas menos comunes que también pueden significar un desajuste hormonal son:

-Mayor sensibilidad al calor o al frío

-Sudoración excesiva

-Micción frecuente

-Aumento del apetito o de la sed

-Visión borrosa

-Cabello frágil y quebradizo

-Nerviosismo, ansiedad o irritabilidad

-Ritmo cardíaco acelerado

-Dolor, rigidez o debilidad muscular

-Exceso de vello en zonas como la cara o el cuerpo

La caída de cabello también puede ser un síntoma de alerta (Especial)

Así que ya lo sabes, si presentas varios de estos síntomas no dudes en buscar a un especialista para saber si sufres de algún desajuste hormonal. El especialista que podría ayudarte es el endocrinólogo, debido a que es quién conoce todo sobre el sistema endocrino, uno de los principales productores de hormonas.

Cabe mencionar que si bien los problemas hormonales son más comunes en las mujeres, los hombres también pueden sufrirlo por lo que si tienen también algunos de estos síntomas, podrían sufrir algún desajuste.