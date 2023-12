Cómo contactó el Chapo Guzmán a Kate del Castillo, actriz reveló detalles

El Chapo junto a la actriz Kate del Castillo (Foto: Especial)

Uno de los encuentros entre dos personas reconocidas en México que más dio de qué hablar fue cuando Kate del Castillo y El Chapo Guzmán tuvieron un encuentro personal después de que supuestamente se conocieran con el fin de producir y realizar una película pues en ese momento se comenzó a vincular a la actriz con el narcotraficante.

Existe una gran cantidad de incógnitas que rodean este momento, pero una de las más constantes es sobre cómo contactó por primera vez el líder del Cártel de Sinaloa a Kate del Castillo sin que se sospechara, al menos al principio, de que se trataba de uno de los criminales más conocidos en México e inclusive a nivel internacional.

La actriz mexicana, protagonista de La Reina del Sur, reveló en una entrevista que concedió a Yordi Rosado cuál fue la manera en que le escribió la gente de El Chapo Guzmán para intentar tener comunicación con ella con fines de conocerse en persona en algún momento.

La actriz recordó el momento en que fue contactada por el narcotraficante Crédito: YouTube: Yordi Rosado

Kate del Castillo aseguró que su primera reacción fue con sorpresa pues, después de evaluar el momento que vivió en primera instancia con El Chapo Guzmán, fue que tuviera redes sociales, imposibles de rastrear y sin mencionar ningún detalle del perfil del que en algún momento le escribieron.

“Yo jamás pensé que me iban a contactar, nunca se me pasó por la cabeza... ni en lo más mínimo, para empezar nunca me imaginé que tenía Twitter...”; sin embargo, este no fue el primer contacto que tuvo ella con personas que trabajaban con el narcotraficante que proliferó gracias al tráfico de cocaína.

Sino que la actriz mexicana especificó que el Chapo Guzmán primeramente llamó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) donde obtuvo el contacto personal de la casa de la mamá de Kate del Castillo y sin dudarlo llamó solicitando hablar con la famosa a como diera lugar.

La actriz mexicana Kate del Castillo decidió visitar a El Chapo Guzmán. EFE/Caroline Brehman

“Mi mamá me habló que porque me querían para una película internacional, que no sé qué, te están buscando para algo grande, entonces le pedí que les diera mi correo electrónico... luego pedí que me mandaran el guion... seguían con que me querían ver en persona para platicar sobre esta producción”.

Pero finalmente, en primera instancia, Kate del Castillo, les dijo que no tenía tiempo para viajar y mucho menos para leer o platicar de los pormenores de la película o serie. No obstante, las personas que estaban con El Chapo Guzmán no se rindieron y decidieron volver a insistir.

Sin embargo, no lo hicieron con rodeos como la primera vez y confirmaron que eran los abogados de Joaquín Guzmán Loera quienes estaban al otro lado de la línea. Fue entonces cuando al actriz aceptó ir a la reunión con el fin de la curiosidad que le despertaba conocer a un personaje así.

Kate del Castillo y Joaquín \El Chapo\" Guzmán" Rolling Stone 163

Kate del Castillo recordó que confía más en el Chapo Guzmán que en el gobierno de México

Kate del Castillo aseguró que el hecho de que la contactaran para un encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán se debe a que tiempo antes de entablar comunicación con el narcotraficante, ella había compartido en sus redes sociales que creía más en gente como el líder del Cártel de Sinaloa que en las autoridades gubernamentales de México.

La publicación que hizo no agradó a muchas personas pues según la actriz mexicana llegó un punto en que su caso estaba en los noticieros y mesas de debate político donde se decía que ella tenía un vínculo con las actividades ilícitas del criminal y por ello podría ser una forma de finalmente arrestar a uno de las integrantes del narcotráfico que más fue buscado en toda la historia de nuestro país.