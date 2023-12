Quién es Jaime Jáquez Jr, el mexicano que la está rompiendo en la NBA

Conoce a Jaime Jaquez Jr. El novato del mes de noviembre de la NBA (AP)

México está trascendiendo nuevamente en la NBA y todo es gracias a Jaime Jáquez Jr que el mes pasado fue nombrado el jugador novato del momento de la liga, no solo porque se ha adaptado de manera excelente al cuadro titular del Miami Heat, sino porque responde con eficacia, y muchos puntos. Algunos expertos han considerado que tiene un estilo de juego similar al de un veterano.

No es para menos tan solo en sus últimas apariciones ha aportado un total de 49 puntos en tres partidos; contra los Hornets hizo 18 puntos, con Cleveland 14 y a los Raptors les anotó 15. Tiene un promedio de 12.4 puntos por encuentro, algo avanzado porque a pesar de entrar con las reservas, poco a poco está acumulando minutos de juego y se ha convertido en una de las caras más queridas del equipo.

Jáquez nació en Irvine California en 2001,comparte una nacionalidad mexico-americana, pero él tiene más afinidad a sus raíces mexicanas, tanto que representó a México en los Juegos Panaméricanos de 2019 en Lima Perú. Destaca por su condición física porque ha alcanzado 1,98 metros de altura y un peso aproximado de 102 kilogramos. Su posición natural es de alero, y es dónde lo han acomodado en el Heat. Fue seleccionado en la primera ronda del Draft en el lugar 18, aunque se conoce que es uno de los nombres más esperados de fichar junto al francés Víctor Wembanyama.

No obstante es considerado un hecho histórico porque ningún mexicano había sido elegido de esa manera durante toda la historia de la NBA. Recapitulando Jáquez se une a la lista de nombres que ha pisado el máximo circuito del baloncesto internacional junto a Eduardo Najera, Juan Toscano y Gustavo Ayón.

Durante su tiempo como universitario hizo historia, al ser el primer hispano en representar los colores de la UCLA quiénes desde 2008 no tenían un jugador de esa ascendencia, no obstante no tardó en hacerse un jugador reconocido dentro de la NCAAB, luego de que mantuviera un récord de 9.0 puntos por partido durante su primer temporada. Sus mejores exhibiciones se dieron durante 2021, cuando concretó 25 puntos contra Arizona y 27 con Michigan State.

Los comentaristas en Estados Unidos han reconocido que su forma física y agilidad, le permiten entrar directo al tablero del rival para conseguir los dos puntos, en un elemento que sabe desmarcase y encarar con gran versatilidad, por lo que se esperan cosas aún más grandes de él y récords por romper.