“Le voy a arrancar la peluca”: Poncho De Nigris y Adal Ramones protagonizan fuerte discusión en Monterrey

Poncho De Nigris se encontró con Adal Ramones en el aeropuerto de Monterrey. (Captura de pantalla @kevinlopezmejia)

Poncho de Nigris y Adal Ramones protagonizaron un polémico video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Ambos famosos fueron captados afuera del Aeropuerto de Monterrey en plena discusión, lo que llamó la atención de los usuarios fueron los aspavientos que intercambiaron durante algunos segundos.

De acuerdo a primeros reportes el enfrentamiento entre Adal y Poncho habría ocurrido precisamente la tarde del 12 de diciembre.

Horas después de lo sucedido, De Nigris explicó a través de su cuenta de Instagram lo que realmente pasó cuando se encontró con el conductor. El video compartido por el influencer muestra a Adal Ramones hablando por teléfono sin notar la presencia de Poncho.

“No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?”

Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey. (X/@LaOreja_TV)

El actor cumplió lo prometido y una vez arribó Monterrey alcanzó a Ramones para encararlo. “Esperé al Adal Ramones y venía alguien por él. Venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey? dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy. Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pendejo, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”.

Asimismo, el influencer confesó que se quería reír cuando Adal se exaltó y pues parecía que quería comenzar una pelea a golpes. Sin embargo Poncho de Nigris reveló que ya no era tiempo de dar ese tipo de “show” en público pues ya están grandes.

“Me estaba cagando de risa por dentro y dije, le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un putazo. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes”

“Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya”, reveló el hermano de los exfutbolistas Aldo de Nigris y Antonio de Nigris.

Poncho de Nigris amenazó a Adal Ramones con arrancarle su "peluquín" (foto:instagram/@ponchodenigris/@adalramones

Adal Ramones no ha declarado nada al respecto, no obstante actores originarios de Monterrey vienen arrastrando una vieja rencilla, la cual resurgió tras ciertas declaraciones realizadas por Poncho cuando estaba en el reality show La Casa de los Famosos México.

“Es una mierda de persona, por eso todo lo que hace; programas y proyectos le va mal, porque fue mierda, fue una mierda de persona, y cuando lo vea, se lo quiero decir en la cara, y quiero que me diga por qué lo hizo, nunca lo entendí”, dijo.