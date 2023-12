“¿De qué me perdí?”: así reapareció “El Bronco” luego de que Samuel García dejó la contienda

Jaime Rodríguez reapareció luego de que Samuel García se bajó de la contienda presidencial FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, reapareció durante la crisis que desencadenó la falta de acuerdo entre Samuel García y el Congreso local sobre quién sería su suplente mientras él hacía uso de la licencia concedida para participar en la precampaña presidencial.

Te puede interesar: INE tumba 3 spots de Xóchitl Gálvez; investigará si Samuel García incurrió en actos anticipados de campaña

La relación entre “El Bronco” y García se ha caracterizado por acusaciones mutuas. En ese sentido no sorprendió que Rodríguez hiciera referencia a la situación de quien fuera el precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, llamó la atención que el exmandatario estatal no arremetió en contra del emecista sino que le restó importancia a su enfrentamiento con congresistas y a su renuncia a la candidatura.

Te puede interesar: Jorge Álvarez presenta denuncia contra Vicente Fox por violencia en razón de género por insultar a Mariana Rodríguez

“Que bonito día, dormí mucho ayer, de qué me perdí?”, publicó “El Bronco” por la mañana de este 2 de diciembre a través de sus cuentas en redes sociales.

"El Bronco" reaccionó a crisis en Nuevo León, aunque sin mencionar a Samuel García (Facebook/Jaime Rodríguez Calderón/CUARTOSCURO)

Aunque el exgobernador no mencionó a Samuel García sus seguidores entendieron que su comentario fue en reacción a la crisis en Nuevo León. Algunos de ellos lo tomaron con humor y no dudaron en ponerlo al tanto de la situación.

“No me voy a distraer como el Bronco”, aseguró Samuel García antes de su “destape”

Antes de levantar la mano para participar en las elecciones presidenciales 2024, García aseguró que, a diferencia de “El Bronco”, él no se distraería buscando la presidencia mientras estuviera al frente del gobierno de Nuevo León y que completaría su mandato.

Te puede interesar: Al estilo rock star, Samuel García presume “sold out” en Colima

“Si me preocupa el 2024 pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, qué es lo mejor que le puede convenir. Yo creo que te puedo decir es que a Nuevo León yo le voy a cumplir, no me voy a distraer como el Bronco”, declaró en 2021 en entrevista para Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo.

Dos años más tarde el emecista solicitó licencia por seis meses para participar en la precampaña presidencial a pesar de que en el pasado aseguró que completaría su sexenio en Nuevo León y que buscaría la presidencia hasta 2030. Sin embargo, decidió reasumir su cargo debido a que no estuvo conforme con el perfil que el Congreso local eligió para suplirlo.

En 2021 Samuel García aseguró que no buscaría la presidencia EFE/Miguel Sierra

“Nuevo León, ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones, los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”, anunció por la madrugada de este 2 de diciembre.

El mandatario estatal aseguró que es su derecho constitucional no hacer uso de la licencia que le fue otorgada, ya que decidió no contender por la presidencia en 2024.

Como antecendente, el Congreso de Nuevo León designó como gobernador interino a Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público del estado. García no estuvo de acuerdo, ya que él buscaba que su suplente fuera Javier Navarro, secretario de Gobierno u otro miembro de su gabinete.

Ante la falta de acuerdo anunció que retomaría sus funciones como gobernador. Horas después del anunció adelantó que buscará la presidencia en 2030, tal como tenía planeado inicialmente.

“Hoy esto a penas comienza, hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en México, esta sacudida de las juventudes ya nadie los para”, dijo en un video publicado en su perfil de X, antes Twitter.

Mientras tanto desde el Congreso local aseguraron que es ilegal que Samuel García recupere el control del poder ejecutivo estatal, ya que su licencia sigue vigente.