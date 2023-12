¿Cuánto gana Samuel García? Este es el sueldo mensual del gobernador de Nuevo León

El mandatario insiste en que su secretario de Gobierno, Javier Navarro, tome su lugar en diciembre. Foto: Facebook/Samuel García Sepúlveda

Samuel García, nacido el 28 de diciembre de 1987, es un político mexicano y miembro del partido Movimiento Ciudadano (MC). Ascendió a la prominencia política en su estado natal, Nuevo León, desempeñándose como senador de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México. En junio de 2021, fue electo gobernador de Nuevo León para el periodo 2021-2027.

Este 2 de diciembre del 2023 Samuel García renunció a la precampaña como candidato presidencial, apenas unas horas después de haber solicitado la licencia para dejar el puesto como gobernador de Nuevo León.

“Siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, dijo. También, en sus redes sociales manifestó: “Nuevo León, ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones, los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”.

El salario de Samuel García

El gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, habla durante una entrevista con EFE el 6 de junio de 2023, en el Palacio de Gobierno en Monterrey (México). Imagen de archivo. EFE/Miguel Sierra

Según el Portal de Transparencia, Samuel Alejandro García Sepúlveda percibió como gobernador de Nuevo León un sueldo mensual bruto de 58 mil 432 pesos mexicanos. Tras el descuento de impuestos, el salario neto de mandatario fue de 43 mil 440 pesos mexicanos. Estas cifras corresponden al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2023, la última fecha registrada en dicha plataforma.

No obstante, su sueldo ha sido distinto en otros periodos del año. Por ejemplo, en los meses de junio y julio, Samuel García percibió 86 mil 881 pesos mexicanos netos en cada uno de los periodos. En mayo del 2022, por otro lado, ganó alrededor de 76 mil pesos.

Hace un tiempo, Samuel García se volvió viral debido a unas declaraciones que dio durante una entrevista, desatando todo tipo de críticas y burlas. El Gobernador de Nuevo León dijo: “Conozco gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40 o 50 mil pesos y son felices; tienen para su familia, para las colegiaturas...”

Por supuesto, sus comentarios no fueron muy bien recibidos por internautas, quienes reaccionaron no sólo con memes, sino con duras críticas a la clase política y el mundo tan distinto en el que viven en contraste con la realidad de la clase trabajadora en México, quienes no reciben ni la mitad de lo que el funcionario califica como “sueldito”.

El precandidato a la presidencia arremetió en contra de los diputados del Congreso del Estado (x/@samuel_garcias)

Otras controversias de Samuel García

No fue la única declaración calificada por internautas como “desafortunada”. Tiempo atrás, Samuel García causó burlas en internet cuando, en una entrevista con un creador de contenido en YouTube, recordó una vivencia que tuvo cuando era adolescente.

Y es que, tal cual contó el mandatario, su padre, un importante licenciado en derecho, le daba el dinero semanal a cambio de ciertas actividades, mismas que, en su juicio, eran demasiado “duras” para él:

“A los meros 15, yo estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar (...) Entonces me iba a la oficina y más tarde al fútbol americano, pero era bien duro porque me decía: si quieres que te pague la semana te tienes que ir al golf conmigo el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana; entonces lo odié porque mi raza salía los viernes, y yo salía también los viernes, te metías a la una o dos de la mañana y me levantaba a las cinco porque el team time era a las 6 y media y si no me levantaba a jugar… bueno odié el golf, lo odié, lo odié”.